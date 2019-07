Un nouvel épisode caniculaire est prévu pour la France, cette semaine, symptôme de changements climatiques à plus grande échelle. Pour en parler, Frédéric Métézeau accueille Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat, et l'explorateur Alban Michon, spécialiste de plongée sous la glace.

La climatologue Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat, est formelle : l'environnement est un problème avant tout économique, social, qui n'est pas à regarder sous le seul prisme de l'écologie.

L'explorateur et spécialiste de la plongée sous-marine sous glace Alban Michon revient, lui, sur les changements qu'il observe lors de ses nombreuses expéditions en Arctique et Antarctique : "De plus en plus, la glace fond, et les voies d'eau qui apparaissent, de couleur noire font un effet albedo".

"On culpabilise les gens, on leur fait peur. Si c'est compliqué, au contraire, battons nous. la conscience sociétale est en train de s'ouvrir. je suis plus pessimiste sur le courage politique"

Alban Michon poursuit : parti sur le passage nord-ouest l'an dernier , il a été témoin de barbecue géant au Pôle Nord, avec des touristes qui buvaient du champagne sur la banquise : "Il y a peut être des choses à encadrer, à réglementer".

Revenant sur la nomination d'Elisabeth Borne, déjà ministre des Transports, et désormais en charge du ministère de la Transition écologique, sans pour autant avoir le titre de "ministre d'état", Corinne Le Quéré trouve normal de répartir l'action environnementale au sein de plusieurs ministères : "On a un gros travail au niveau de l'éducation, des systèmes scolaires à faire, mais aussi au niveau des politiques régionales."

"Il faut réfléchir à des changements structurels, certains plus importants comme la mobilité"

Alban Michon lui, revient sur son expérience d'explorateur et de témoin des changements climatiques : "Aujourd'hui on a des bateaux qui n'ont pas de récupérateur d'eaux grises ou noires et qui évacuent leurs eaux en Arctique. On peut réagir assez vite avec la réglementation", estime celui qui confie avoir eu un choc lors d'une de ses expéditions quand "dans un village inuit du bout du monde, j'ai vu marqué Pizza Hut et KFC."