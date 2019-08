A l'occasion du dévoilement de la sélection France Inter/Le Journal du Dimanche pour la rentrée littéraire, Marie Darrieussecq, autrice de « La Mer à l'envers » (P.O.L), et Sylvain Prudhomme, auteur de « Par les routes » (Gallimard), sont les invités du grand entretien du 6/9, au micro de Laetitia Gayet.

Livre ouvert © Getty / Jorg Greuel

Dans son roman La Mer à l'envers, Marie Darrieussecq raconte l'itinéraire d'une femme qui, alors qu'elle effectue une croisière, voit le paquebot sur lequel elle se trouve s'arrêter pour secourir des migrants. "Tout le monde écrit sur les migrants parce que c'est le grand sujet contemporain", constate au micro de France Inter l'autrice de Truisme.

L'écrivaine a mis cinq ans à écrire La Mer à l'envers. "C'est le livre qui m'a donné le plus de mal. J'étais accaparée par le réel, je ne savais plus qui était le migrant. Ce ne sont pas tous des demandeurs d'asile, des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques... On ne sait pas comment les appeler. Et quand on ne sait pas comment appeler un phénomène, c'est la littérature qui doit s'en charger".

Pour ce roman, Marie Darrieussecq explique s'être rendue à Calais. "J'ai été très touchée par tous ces gens, bénévoles, banals, qui accueillent chez eux des gamins, parce qu’il fait froid dehors qu’il pleut, et qu'il faut qu'ils mangent chaud". Par ses rencontres, elle explique ainsi avoir trouvé les clés de son récit, compris à point accueillir quelqu'un, "c'est quelque chose de très concret".

Dans "Par les routes", Sylvain Prudhomme s'est lui intéressé à la pratique de l'autostop, "un condensé de la vie", explique-t-il. "On monte en voiture avec des gens, on fait un bout de chemin ensemble, ensuite les routes se séparent". Son roman, comme celui de Marie Darrieussecq, aborde la question de l'accueil de l'Autre. "J’avais envie dans mon livre d’avoir des personnages qui n’ont pas peur. La peur est partout dans notre société", dit-il.

La sélection France Inter/Le Journal du Dimanche

Livres français

De pierre et d’os, Bérangère Cournut, Le Tripode

La mer à l’envers, Marie Darrieussecq, P.O.L

Tous les hommes n’habitent pas le même monde de la même façon, Jean-Paul Dubois, L’Olivier

A la demande d’un tiers, Mathilde Forget, Grasset

Par les routes, Sylvain Prudhomme, Gallimard

Livres étrangers

Le coeur de l’Angleterre, Jonathan Coe, Gallimard

Dévorer le ciel, Paolo Giordano, Le Seuil

Mon année de repos et de détente, Ottessa Moshfegh, Fayard

Girl, Edna O’ Brien, Sabine Wespieser

Ordesa, Manuel Vilas, Editions du Sous-Sol



Liste établie par Anne-Julie Bémont, Laëtitia Favro, Nicolas Demorand, Marie-Laure Delorme, Ilana Moryoussef, Augustin Trapenard, François Vey.