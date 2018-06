Le député des Hauts-de-Seine est l'invité d'Eric Delvaux pour discuter de la politique migratoire, de la lutte contre le terrorisme et du Brexit.

Jean-Louis Bourlanges, député des Hauts-de-Seine (MODEM), Avril 2018. © Maxppp / BRIDE EDOUARD/PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Jean-Louis Bourlanges est député MoDem des Hauts-de-Seine et vice-président de la commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Il est l'invité de 8h20 d'Eric Delvaux à la veille du "mini-sommet européen" du 24 juin à Bruxelles et à une semaine du sommet européen des 28 et 29 juin, durant lesquels la politique migratoire, le Brexit et la lutte contre le terrorisme seront au cœur des discussions.