L'ancien militant d'Act Up vient nous parler de son livre "La fin du sida est-elle possible ?", cosigné avec Gabriel Girard. Il est rejoint à 8h40 par Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et spécialiste du SIDA.

Banderole Act' Up à la Gay Pride 2005 © AFP / Pierre Verdy

► La fin du sida est-elle possible ?, publié aux éditions Textuel.

