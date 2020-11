Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, Premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Olivier Faure © Radio France / Anne Audigier

Olivier Faure dénonce fortement le projet de loi de Sécurité globale. Après l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer l'organisation Médecins du monde et le campement installé place de la République à Paris, pour alerter sur la situation des migrants, Olivier Faure se dit "sidéré". "J’ai été sidéré par ce que j’ai vu. Nous sommes dans le pays des droits de l’homme. Nous avons une organisation humanitaire, Médecins du monde, qui organise un campement place de la République pour montrer la situation des migrants, et et qu’est ce qu’on observe ? Les policiers qui viennent les déloger à coup de matraques".

Le ministre de l'Intérieur a demandé "un rapport circonstancié" au préfet de police car certaines images de la dispersion du campement étaient "choquantes". Mais Olivier Faure poursuit, en dénonçant la future loi de Sécurité globale. "Ces images sont insupportables et insupportable aussi de nous dire 'regardez, ce sont des images qui sont révoltantes'. Mais monsieur Darmanin. Ce que ce n'est pas vous, justement, qui avez voulu supprimer ces images avec votre projet de sécurité globale ?", a ajouté Olivier Faure "Et ce journaliste, à son tour matraqué, c’est inadmissible".

Parti socialiste : aller "au bout de la refondation"

Pour les mois à venir, Olivier Faure appelle à un "big bang de la gauche et de l’écologie". Les socialistes doivent aller "au bout de leur refondation, sans tabou". Il souhaite un débat sur le nom même de Parti Socialiste.

"Ce nom est mal compris, il est rattaché à des époques et ne dit plus ce que nous sommes devenus"

Interrogé en particulier sur les relations entre les Verts et la maire de Paris Anne Hidalgo, Olivier Faure estime que les écologistes "ont besoin de dire qu’elle est leur conception de la république", car dit-il "je souhaite qu’on se mette d’accord sur les conceptions de la république".

En attendant Emmanuel Macron sur la gestion de la crise sanitaire

Le président de la République doit annoncer ce soir de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Olivier Faure espère des annonces claires et "qu'il rétablisse la confiance".

Le premier secrétaire du PS souhaite une stratégie claire de vaccination, "un plan de terrain". Dès le premier confinement "la confiance a été rompue" estime-t-il. "Nous courons après cette confiance, avec un sentiment que les décisions sont prises dans l’opacité du conseil de défense. Le complotisme vient remplir le vide de sens"