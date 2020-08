Plan de relance de l'économie, état de l'épidémie, rentrée scolaire, sécurité et emplois dans la justice : le Premier ministre Jean Castex était l'invité du Grand entretien de Léa Salamé et Nicolas Demorand.

Jean Castex, invité de la matinale de France Inter mercredi 26 août 2020. © Radio France / France Inter

Le plan de relance de l'économie sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre, annonce le Premier ministre Jean Castex, invité de France Inter mercredi matin, pour sa rentrée politique et médiatique. "Gouverner, c'est savoir s'adapter aux circonstances", a expliqué le chef du gouvernement, minimisant le report "d'une semaine" de la présentation du plan de 100 milliards d'euros pour relancer la croissance après la crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus.

A propos de l'épidémie de coronavirus, "l'ensemble du peuple français a fait face", a estimé le Premier ministre. "Cette épidémie est caractérisée par une forme d’imprévisibilité et d’incertitude", a-t-il constaté. "Il y a une reprise de l’épidémie, de la circulation virale. Même s'il n’y a pas de quoi s’affoler, on n’est pas revenu à la situation du mois d’avril ou du mois de mai."

Le virus, "toujours aussi virulent"

Il faut désormais "vivre avec le virus", a souligné Jean Castex. "Il est aussi virulent, en tout cas aucun élément me permet de dire qu'il a baissé en virulence. Donc nous devons prendre des mesures, nous ne devons pas baisser la garde. Mais la vie doit être plus forte, et 'vivre avec le virus' doit dire que nous allons tout faire pour que les Français reprennent le travail, l'école, leur vie sociale et culturelle le plus normalement possible."

À propos des "anti-masques", le Premier ministre juge que "s'ils ne le croient pas pour eux même", ces derniers doivent "penser aux autres". "Ils ont tous des personnes vulnérables, âgées, dans leurs familles. Parce que soi-même on se sent invincible et qu'on n'a pas besoin de masque, on va contaminer les autres : non, j'appelle au sens des responsabilités."

Jean Castex indique par ailleurs vouloir "tout faire" pour éviter un nouveau confinement. "Cela a été très positif sur l'arrêt du virus mais les conséquences individuelles et psychologiques ont été très lourdes."

Pas de masques fournis à tous les élèves

Le Premier ministre a confirmé que l'Etat ne fournira pas de masques à tous les élèves. "Aucun pays au monde n'a généralisé la gratuité ; il y a des cas de masques gratuits, pour les personnes vulnérables au virus pour raisons médicales. Nous avons aussi mis en place un dispositif de distribution de masques pour les plus précaires par leurs revenus. On vient de distribuer 50 millions de masques à trois millions de familles, représentant neuf millions de personnes." Il précise : "Le masque n'est pas une fourniture scolaire, c'est un outil de protection, comme pour tous les citoyens. On cible les vulnérables à la maladie et les plus précaires."

"On est prêts" pour la rentrée, a-t-il affirmé.

Le télétravail, un "fait de société"

Interrogé sur le télétravail, Jean Castex a jugé qu'il s'agissait là d'un "fait de société", "effet positif et structurel de cette crise". "On va se mettre à le regarder différemment, peut-être même se dire que ça s'organise. J'ai demandé aux partenaires sociaux de s'emparer du sujet."

Deux milliards du plan de relance pour le secteur culturel

"Le secteur culturel a beaucoup souffert de cette crise, l'Etat a développé des dispositifs forts et justifiés", a estimé Jean Castex. Le Premier ministre incite les "Françaises et Français à aller au cinéma et au théâtre" où le port du masque sera rendu systématique. "Dans le plan de relance, la culture bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de deux milliards sur les cents milliards. S'il y a une spécificité française,-*

c'est que vivre avec le virus, c'est aussi se cultiver avec le virus."

La jauge pour les événements publics et sportifs sera maintenue à 5000 personnes. De plus, "ce qui a été hier en Conseil de défense, c'est que, dans les départements rouges, c'est-à-dire où il y a une forte circulation virale, il ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger", a encore indiqué le Premier ministre.

Sécurité : renforcer "la réponse pénale"

"L'Etat n'a pas fait son travail" à l'égard de la justice, a reconnu Jean Castex. "Dès ma prise de fonction, j'ai demandé au ministre des Comptes publics 250 emplois en plus dès 2020", a-t-il précisé. 550 emplois supplémentaires seront aussi créés en 2021, inscrits dans la prochaine loi de finances soumise au Parlement.

Pour le chef du gouvernement, la sécurité "est une priorité".

StopCovid : l'app "n'a pas obtenu les résultats qu'on en espérait"

"StopCovid est un outil dans la panoplie de lutte contre l'épidémie. Il n'a pas obtenu les résultats qu'on en espérait, peut-être par défaut de communication", a reconnu Jean Castex. "Mais nous savions que tester grandeur nature un tel outil par temps d’épidémie serait particulièrement difficile. Nous ne sommes pas le seul pays a faire ce même constat."