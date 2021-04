Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'​Innovation, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Frédérique Vidal © AFP / Ludovic Marin / AFP

Frédérique Vidal explique qu' "on est dans une période où les examens vont démarrer, ou ont démarré déjà. Les examens se tiennent à distance jusqu’au 3 mai. Ils peuvent reprendre en présentiel à partir du 3 mai, à l’exception des concours et examens nationaux. La reprise va se faire avec une jauge à 50% dans les établissements. Dans la majorité des cas pour les examens, les universités prévoient des sessions de remises à niveaux".

La ministre de l'Enseignement supérieur estime que "60% des étudiants" sont de retour sur site. Les étudiants avaient une demande très forte de retrouver les professeurs, et et réciproquement. La situation est contrastée selon les disciplines . Ils reviennent majoritairement physiquement, en moyenne à 60%, mais c’est très variable d’un site à l’autre".

Sur l'organisation des examens, la ministre signale qu'il n'y a pas d'obligation à avoir un test pour se présenter. Elle précise qu'"on a des convocations très en amont, pour avoir des entrées fluides et multiples, des masques, gels, et locaux aérés. On n’enlève pas son masque pendant l’examen et on demande aux étudiants de ne pas s’attrouper."

Pour les étudiants testés sont positifs, "on va donner la possibilité d’une session de rattrapage pour les étudiants de BTS. Pour les examens classiques il y a toujours des 2e sessions, et pour les concours, la règle c’est que l’essai ne comptera pas".

Frédérique Vidal signale que l'expérience de concours qui ont rassemblé des centaines d’étudiants venus de toute la France ne montre "aucune constations de clusters".

"Ce qui est important c’est de prendre en compte que l’année a été particulière, mais les sessions sont maintenues."

Pour les jeunes, la vaccination sera déployée "cet été".

Une rentrée normale avec une solution de repli si nécessaire

Pour la rentrée de 2021, "on prépare une rentrée 100% en présentiel. Le passage [actuel] à la demi jauge va nous permettre de tester les protocoles, de voir comment mettre en place les auto tests. Il y a 800 000 auto tests. On aura une solution de repli à demi jauge."

Interrogée sur le malaise des étudiants, les grandes difficultés économiques, elle annonce que les stages étudiants pourront se faire jusqu'au 31 décembre. Elle évoque aussi le chèque psy : "on a environ 3000 consultations par semaine."

Quant à la réforme de l'enseignement supérieur, pour la filière santé, Frédérique Vidal annonce 2000 places en plus cette année et la suivante, et rappelle qu'"on peut commencer ses études de santé près de chez soi".

Concernant la querelle sur "l'islamogauchisme qui gangrène" l'université, selon ses propres termes il y a quelques semaines, l'objet de l'étude qu'elle a demandé sur le phénomène, "c’est de recenser cela". Frédérique Vidal, estime qu'"il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent d’être empêchées. Même si ça ne se produit qu'une seule fois ça n'est pas acceptable. Chaque fois que c’est nécessaire il doit y avoir une intervention de l’inspection."

Pour elle, "le militantisme en soi c’est différent d’une démarche de recherche."