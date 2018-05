Le PDG de SNCF Réseau est l'invité du Grand Entretien du 7/9 d'inter. Il répond aux questions de Nicolas Demorand, Léa Salamé et les auditeurs de France Inter.

La réforme ferroviaire, décriée par la gauche et les syndicats, arrive demain mardi au Sénat avec de nouvelles retouches en vue, dont des signaux pour les syndicats réformistes avec la bénédiction de l'exécutif.

Après le vote favorable à l'Assemblée, les trois jours de débats au Sénat vont permettre d'aboutir à un texte conforme à la volonté que porte le gouvernement, avec notamment la reprise de certains apports demandés par l'Unsa et la CFDT a souligné Edouard Philippe. A la SNCF, l'UNSA et la CFDT s'apprêtent à saisir les perches que le débat au Sénat leur offre cette semaine. De son côté, le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, a estimé qu'il n'était pas imaginable que la grève des cheminots contre la réforme ferroviaire du gouvernement se poursuive durant les vacances d'été.

Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, estime que "l’intersyndicale est divisée. Deux syndicats ont saisi la main tendue du Premier Ministre. Ils ont négocié des amendements qui seront voté au Sénat. Je pense que le Premier Ministre et la ministre des transports ont mis sur la table des éléments importants sur le financement du système ferroviaire".

Le gouvernement annonce la reprise de 35 milliards de dettes, sur les 47 milliards de l'opérateur public.

Pour SNCF réseau l’enjeu c’est l’investissement sur le long terme, on a sous investi dans le réseau classique. On rattrape le passé, et on modernise avec les nouvelles technologies