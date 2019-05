Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est dit "réconforté" par une "belle démonstration démocratique" lors des élections européennes. "Les Européens ont pris leur destin en main", a-t-il expliqué sur France Inter, mardi matin.

Jean-Yves Le Drian © AFP / Ludovic Marin

"On a assisté à une belle démonstration démocratique", a estimé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au sujet des élections européennes. "Il s’agit d’une forte mobilisation, d’un sursaut. (...) Les Européens prennent leur destin en main". Il estime par ailleurs, qu'en France, cela montre que "l’élection présidentielle de 2017 n’est pas un accident" et que "la restructuration du paysage politique français se poursuit". À ce sujet, le ministre, invité de France Inter mardi matin, juge que le pôle de gauche au sein de la majorité "ne s’est pas suffisamment exprimé" et qu'il doit "plus faire entendre sa voix".

Djihadistes condamnés en Irak : "Nous multiplions les démarches pour leur éviter la peine de mort"

Interrogé sur la question des quatre djihadistes condamnés à mort en Irak, Jean-Yves Le Drian juge qu'il y a "deux principes contradictoires". "Les terroristes qui nous ont attaqué, semeurs de mort en Irak, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. C'est à la justice irakienne de les juger. Mais nous sommes complètement opposés la peine de mort, partout, y compris aux États-Unis et donc en Irak aussi" affirme le ministre des Affaires étrangères. Ainsi, il assure par ailleurs que Paris "multiplie les démarches pour éviter la peine de mort à ces quatre Français".