Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, spécialiste de la sociologie de l’art, de l’identité et des valeurs, autrice de "Ce que le militantisme fait à la recherche" (Tracts-Gallimard), est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

La sociologue Nathalie Heinich. © Francesca Mantovani / Éditions Gallimard

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, estime qu'elle a écrit ce tract sous l'effet de la colère et l'inquiétude : "Ce qui m'a poussée à faire ça c'est la colère et l'inquiétude de voir le monde universitaire poussé vers une conception militante de la recherche, utilisant des causes légitimes sur le plan politique pour en faire des visées de la production et de la transmission du savoir c’est un dévoiement fondamental de ce pourquoi nous sommes payés".

Elle appelle ce phénomène "la glaciation du woke". Pour mesurer l’importance du phénomène, elle explique "quand on reçoit tous les jours des invitations entièrement formaté sur le vocabulaire de l’intersectionnalité, et de la racialisation, on se demande comment les étudiants peuvent garder à l’idée que la recherche consiste à découvrir, et non pas à être monomaniaque, comme ça."

Elle considère qu'à l'université actuellement, "nous sommes en guerre pour l’autonomie de la science. C’est un peu comme l’affaire Dreyfus, on y perd des amis. On voit des gens très proches basculer d’un coté ou de l’autre. "

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS dénonce "la confusion des arènes", des chercheurs qui "introduisent, dans le monde universitaire, des objectifs, un vocabulaire, qui sont légitimes dans le monde politique mais n'ont pas leur place dans le scientifique".