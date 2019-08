L'historien et écrivain Ivan Jablonka est l'invité du grand entretien pour la sortie de son dernier ouvrage « Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités » (ed. du Seuil).

L'historien revient à la Révolution Française. Il évoque le 4 aout 1789, moment où les aristocrates, les nobles renoncent à leurs privilèges. Mais ils oublient d’évoquer la justice de genre.

Aujourd’hui, à ses yeux, les formes de dominations patriarcales demeurent. Le mot patriarcat n’est pas un mot polémique.

Pour Ivan Jablonka, il faut porter une dimension critique sur le masculin. Quels hommes acceptent de réfléchir sur le modèle masculin ? De quelle masculinité voulons-nous ? Il faut questionner les rôles sociaux des hommes ?

Est-ce qu’Emmanuel Macron est féministe lui demande Léa Salamé ? ""À l'Élysée, on travaille entre mecs, et même entre jeunes loups"

La misogynie n’est pas une question de bord politique. Proudhon est un des plus grands misogynes alors que c’est l’un des fondateurs de l’anarchisme.

L'historien évoque la notion d'un homme juste qui passe d'abord selon lui par un examen de conscience, puis par le partage notamment du pouvoir et enfin par l'acceptation des guerres du masculin. L’homme juste est une utopie comme dans le livre, les utopies sont bonnes elles manquent aujourd’hui.

Pour l'historien, dans nos sociétés, les masculinités dissidentes sont écrasées par la masculinité de domination. Chaplin, par exemple, est souvent confronté aux masculinités de domination.

Les féministes sont des conquérantes pas des victimes

Pour lui, il y a une absence de réflexion sur les pratiques, «Pourquoi une jeune femme jolie et en robe aurait-elle besoin d’être secouru ? » Il faut interroger la différence entre la drague et le harcèlement, "c’est le consentement et sa manifestation".

Pour l'auteur, la question n’est pas celle des oppresseurs et des victimes. Le livre cherche une masculinité compatible avec les droits des femmes.

A propos de #Metoo, il y a simplement une montée des doutes mais pas de révolutions. Le mouvement meetoo a fait réfléchir beaucoup d’hommes mais c’est à titre privé. La drague est quelque chose de positif mais 100% des femmes en milieux urbains ont vécu le harcèlement de rues.