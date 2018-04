Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste. Elle sera rejoint à 8h40 par le psychiatre Serge Hefez.

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste le 8 novembre 2014 à Paris à la Cité de la Réussite. © AFP / LIONEL BONAVENTURE

Cynthia Fleury sera notre invitée pour parler de la place des hommes dans depuis le mouvement de la libération de la parole des femmes.

Elle est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, où elle at titulaire de la chaire « Humanités et santé ».

