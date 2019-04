"Il faut tout faire pour faire baisser le chômage de masse" estime Stanislas Guérini, délégué général de La République en marche, invité de France Inter lundi matin, justifiant que le président de la République ait parlé de "travailler plus" dans sa conférence de presse.

Stanislas Guérini, délégué général de La République en marche, a estimé lundi matin sur France Inter que le "travailler plus" du chef de l'État, intention exprimée lors de sa conférence de presse, voulait d'abord dire "faire baisser le chômage car le drame de notre société, c'est le chômage de masse". Invité du grand entretien de la matinale, il a ajouté que le gouvernement avait créé 500 000 emplois supplémentaires depuis le début du quinquennat mais qu'il fallait "tout faire pour le faire reculer".

"Travailler plus, c'est aussi permettre de faire le choix de travailler plus. Quand on choisi de défiscaliser les heures supplémentaires par exemple. C'est aussi travailler plus dans sa vie, mais là dessus le président de la République a tranché, il n’y aura pas de recul de l'âge légal départ à la retraite mais un système de décote pour se dire comment inciter les concitoyens qui voudraient faire le choix de travailler plus à pouvoir travailler plus longtemps" a expliqué Stanislas Guérini.