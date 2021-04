Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l’IFOP, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

"L’Archipel français : une nation multiple et divisée" est un essai de géographie électorale du politologue Jérôme Fourquet paru en 2019. Il y décrit le bouleversement rapide des clivages structurant la vie sociale et politique française depuis cent ans, notamment par la disparition de la matrice traditionnelle catholique / communiste. L'éclatement de ce paysage se fait au profit de millions d'individualités ou de petits groupes sociologiques sans lien entre eux et sans destin commun.

Avec la crise sanitaire, "si elles n’ont pas été avivées, les fractures n’ont pas été résorbées"

"La France longtemps a entretenu l’idée que nous étions un grand pays, et on constate aujourd’hui une forme de déclassement. On est toujours recordman du pessimisme alors que les étrangers nous disent qu’il fait bon vivre en France. Le Covid a mis des mots sur les choses. On se souvient des applaudissement à 20h en hommage aux soignants, on a pensé que cette crise sanitaire pouvait être un antidote à l’archipelisation mais en fait un an plus tard, les fractures , si elles n’ont pas été avivées, elles n’ont pas été résorbées" explique Jérôme Fourquet.

Il constate que les parts les plus modestes de la population ont vu leur situation se dégrader, mais "notre modèle de protection sociale pré existant et le quoi qu’il en coute, font que les amortisseurs déployés sont colossaux. Collectivement la société française arrive à peu près à encaisser pour l’instant, cette crise économique et sociale. On peut penser que le quoi qu’il en coute va se poursuivre pendant les 12 prochains mois".

Insécurité : "des tabous ont sauté"

Concernant l'importance des débats sur la violence et la sécurité, il estime qu'il y a "un bruit de fond permanent en matière de délinquance et d’insécurité qui font que la sensibilité de l’opinion est fortement exacerbée. Des tabous ont sauté, les victimes de rixes entre jeunes sont de plus en plus jeunes. Les délinquants n’hésitent plus à aller au contact avec les forces de l’ordre. Ceux qui sont censés nous protéger sont aussi sous le feu ou la menace des agresseurs et ajouter à cela l’attaque de Rambouillet et le climat terroriste, tout cela crée un sentiment d’inquiétude; c’est un matériau politique qui peut être utilisé par tel ou tel".

Cette idée que nous avons désormais en notre sein un nombre important de personnes radicalisées et "c’est pour ça que je parle de faitdiverisaton. On intègre que cette menace est palpable et peut frapper à tous les coins de rues, et cela favorise un glissement silencieux de l’ensemble de la société de la France vers la droite sur tous les sujets de sécurité"

Si on regarde les lieux des dernières attaques à caractère terroriste, on constate que "c’est la France moyenne la France dans laquelle 60% de nos concitoyens vivent ou ont grandi. C’est la France générique" explique Jérôme Fourquet.

Pour lui la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles est à mettre en relation avec la "colère" de ceux qui sont chargés de l'ordre et la sécurité en France. "Cette colère se double d’une interrogation sur la détermination du commande en chef et le déficit de crédibilité en la matière, c’est un symptôme pour moi"

La démarche pose problème selon lui en raison du devoir de réserve des militaires, et parce que l'appel aux camarades d’actives à se mobiliser, "on peut le lire comme un appel à l’insurrection armée, et ça pose problème."