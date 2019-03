Jean-Luc Martinez, président du musée du Louvre, est l'invité du grand entretien de Nicolas Demorand à 8h20, à l'occasion du trentième anniversaire de la pyramide du Louvre.

Jean-Luc Martinez © AFP / Giuseppe Cacace

Trente ans après les polémiques qui ont entouré sa construction, la désormais célèbre pyramide du Louvre fête son anniversaire. Le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, estime qu'à l'époque, "c’est la présidence de François Mitterrand, c’est un gouvernement de gauche. Il y a une opposition politique, c’est Le Figaro qui a pris la tête de l’opposition au projet. Mais au delà de cette opposition, c’était un vrai combat des anciens et des modernes : oui ou non, est-ce qu’on peut intégrer de l’architecture contemporaine dans un musée ancien ?".

Avec cette pyramide, l'architecte Ieoh Ming Pei a joué "d'abord l'idée de la transparence : il voulait montrer les entrailles du musée". D'où la structure en verre... et par extension, la forme de ce geste architectural : "Quand vous imaginez une structure en verre au centre d’une place, ça ne peut pas être une boule ou un cube, la pyramide s’est imposée. Je crois qu’aussi, Pei a voulu inscrire dans l’histoire de l’architecture : au Louvre il y a les antiquités égyptiennes".

Mais le président du musée rappelle que les grands travaux du Louvre concernaient bien d'autres aspects que la simple pyramide : "C’était très très vieillissant, avant : on faisait parfois cours avec des lampes toches, il y avait des salles du musée dans laquelle on n’avait pas d’électricité. Et là où il y avait la Pyramide, c’était un petit jardin assez sordide. Et puis, surtout, on ne traversait pas le domaine du Louvre, il y avait des parkings, des voitures partout. On longeait le musée, ce n’était pas un espace très convivial".

"Le Louvre d'avant, c'était un Louvre sans coulisses (...) La pyramide, c'est le signe d'une révolution qui a mis le visiteur au centre du musée"

Selon lui, "dans l'histoire des musées, il y a un avant et un après la pyramide du Louvre. Beaucoup de musées ont imité cela. La pyramide, c'est une vraie oeuvre d'art. La France a innové avec cette audace architecturale".