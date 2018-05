Manuel Valls, député apparenté LaRem et ancien Premier ministre, est l'invité du grand entretien de Nicolas Demorand à 8h20.

Attentat à Liège

Manuel Valls revient sur la politique à mener pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Il y a 15 000 personnes radicalisées en France. "Peut on déjouer les attentats? ce sera difficile. C’est l’affaire d’une génération. Il y a une menace intérieure , et en plus la menace extérieure"

Nous connaîtrons d’autres attentats.

Il faut donc réfléchir selon lui à une évolution de notre droit et des modes de rétention et de suivi des personnes radicalisées.

L’évacuation du camp Millénaire

"Il fallait le faire. Les gens doivent être réinsérer" explique Manuel Valls. Mais "Le défi est beaucoup plus large ; j’avais critiqué les choix d’Angela, et je réitère. Nous avons 4 défis en Europe : La relation avec l’Afrique, la question des frontières européennes, la démographie et l’immigration."

Aides sociales et banlieues

Y a -t-il trop d’aides sociales en France comme le dit Gérald Darmanin ?

"En tout cas il y a trop de déclarations", estime Manuel Valls.

Il faut surtout de la justice, ce quinquennat doit être synonyme de justice

9 millions de gens vivent sous le seuil de pauvreté en France.

Je défends l’idée du revenu décent

Le discours de Macron sur la banlieue : "Je n’ai pas compris le pas de deux avec Borloo. Il ne faut pas parler de la banlieue dans ces termes", dit-il en faisant référence à l'expression _"mâles blancs" e_mployées par Emmanuel Macron.

Quant à la nomination de Yacine Belattar, humoriste controversé qui a animé la réunion sur les banlieues, et participé au Conseil présidentiel des Villes, qui compte 25 acteurs "engagés pour les quartiers", Manuel Valls cite Machiavel :

C’est par les gens que le prince tient auprès de sa personne que l’on juge de son esprit

Valls élu en Espagne ?

L’idée de s’engager dans le débat européen, je l’ai fait, ça m’a passionné. Candidat à la mairie de Barcelone, on m’a fait cette proposition, je regarde cela de prêt

Quelle équipe de foot soutenir lors du Mondial ? "je suis un patriote républicain, je soutiens l’équipe de France ; mais j’ai toujours soutenu le FC Barcelone"