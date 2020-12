Corinne Lhaïk, journaliste à l’Opinion, auteure de Président cambrioleur (Fayard), Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter, et Etienne Gernelle, directeur du magazine Le Point, sont les invités du Grand entretien de France Inter.

Le référendum à questions multiples est-il une solution pour Emmanuel Macron ? © Radio France / Ludovic MARIN

Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français jeudi à 20h00 au terme d'une année particulièrement éprouvante, marquée par une épidémie qui ne faiblit pas et continuera à bousculer l'agenda présidentiel en 2021.

Ce soir, Emmanuel Macron "nous dira où on en est et où on va". Après avoir dit, le 12 mars, "quoi qu'il en coute", le 16 mars, "nous sommes en guerre", le 13 avril, " il faut se réinventer" et le 14 juin, "il faut trouver un nouveau chemin", Emmanuel Macron "va donc faire la synthèse de tout cela", estime Corinne Lhaïk.

Etienne Gernelle se demande si le président, qui est spécialisé "dans la rupture de tabou", osera parlé de "l'argent magique".

"Il n'y aura rien de précis, de l'empathie et du remerciement", selon Thomas Legrand.