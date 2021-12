Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Alors que la cinquième vague de Covid-19 grandit en France et que l'inquiétude monte quant au variant Omicron, la question de rendre la vaccination obligatoire se pose. Pour Alexis Corbière, ce n'est pas la bonne solution. "Il faut convaincre", dit le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis. Il regrette également que les vaccins ne soient pas partagés dans le monde entier. "Je reste choqué de constater que 80 % des vaccins sont captés par les pays membres du G20", fustige-t-il. "Des pays sont sous-vaccinés." Le député souhaite la levée des brevets afin de partager les données sur les vaccins.

Alors que la troisième dose de vaccin a été ouverte à toutes les personnes majeures, il regrette qu'il soit difficile de trouver des rendez-vous. Le député refuse également que l'on "montre du doigt ceux qui ne sont pas vaccinés". Ils "ne sont pas responsables" de la cinquième vague.

Alexis Corbière n'est pas non plus favorable au pass sanitaire qui est selon lui "l'illusion de la protection". D'après le député, il est essentiel de développer d'autres mesures, comme "aérer les lieux publics", installer "des purificateurs d’air, notamment dans les écoles" ou encore rétablir la gratuité des tests.

La complexité d'une campagne en pleine épidémie

La multiplication des nouveaux cas ces dernières semaines risque de compliquer la tenue des meetings politiques, à cinq mois de l'élection présidentielle. Deux ont lieu dimanche, celui d'Éric Zemmour et celui de Jean-Luc Mélenchon. "On respectera les consignes données par la préfecture, sans doute qu’il faudra porter le masque", indique Alexis Corbière, qui rappelle que "dans la loi, les meetings politiques doivent pouvoir continuer à se tenir". Il souligne toutefois qu'à la France insoumise, "nous sommes ceux qui cherchons à démontrer notre force notamment par de grands rassemblements populaires et c’est une vraie difficulté dans ce contexte".

Sur la question d'une union de la gauche pour cette présidentielle, Alexis Corbière souligne qu'il est "faux de dire qu’il faut une candidature unique de la gauche pour gagner. La gauche a déjà gagné en ayant six candidatures en 1981 et 1988."

"Il y a cinq ans, nous étions peu ou prou au même niveau" dans les sondages, relève-t-il. Les communistes s'étaient toutefois ralliés à Jean-Luc Mélenchon, contrairement à cette année. "L’enjeu, c’est comment nous mobilisons les abstentionnistes puisqu’aujourd’hui la moitié des électeurs ne se prononcent pas et ce sont surtout des électeurs populaires", souligne le député. "Il faut aller les convaincre avec nos propositions." Il cite tour à tour la retraite à 60 ans, l'augmentation du Smic à 1400 euros nets, le plafonnement des frais bancaires ou encore l'impôt plus progressif.