Brice Teinturier, politologue, directeur général délégué d'Ipsos France, et Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au Cevipof, directeur des éditions de l'Aube, auteur de L'an zéro du tourisme(L'Aube), sont les invités du Grand entretien de France Inter.

Les élections législatives ont lieu dans 10 jours, les 12 et 19 juin. Les Français ont "très clairement la tête ailleurs, ils sont moyennement au courant" déclare Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué d'Ipsos France. "On est à des niveaux très bas, aux alentours de 47% de Français qui déclarent s'intéresser à cette élection, et en termes de mobilisation, on serait à un niveau très proche de 2017, où on avait eu un record d'abstention, plus de 50%", analyse-t-il. "Il y a quelque chose de cotonneux dans cette élection, différent de la présidentielle. Là, on n'a même pas le sentiment que l'ensemble des candidats font campagne", poursuit-il.

Ce ne sont pas les Français "qui ont inventé un système absurde où il y a un quinquennat et après les élections législatives", renchérit Jean Viard, sociologue et directeur de recherche au Cevipof. "On a fait un découpage politique qui ne tient pas la route, les gens ne s'intéressent pas", analyse-t-il. Par ailleurs, "la société est en plein changement", ajoute-t-il, estimant que les préoccupations des gens sont davantage centrées sur leur quotidien post-pandémie.

Pourquoi n'y a-t-il pas de campagne électorale ?

"Monsieur Mélenchon a fait un coup très bon en termes de communication, mais les gens sont mobilisés sur autre chose", estime encore Jean Viard. "Ce n'est pas un repli fermé, c'est une société du proche qui est en train de se reconstruire autour du local et de la livraison, c'est un bouleversement profond."

"Il y a des forces politiques très en retrait, comme le Rassemblement National", poursuit Brice Teinturier. "Vous avez aussi côté LR une théorisation que ça se joue sur les territoires. Et du coté de la sphère gouvernementale, une dépolitisation des enjeux" avec une relative absence du gouvernement dans la sphère publique.

"Aujourd'hui la question c'est le monde qui se réchauffe. Il y a des enjeux qu'on ne maitrise pas". Selon Jean Viard, les Français veulent savoir "comment d'un côté on se protège et comment on fait pour que ça n'augmente pas plus vite. Là-dessus, il n'y a pas une différence énorme entre les candidats, parce que personne n'a les clés". Il estime qu'on est passé de " la guerre des classes, avec la droite et la gauche", à "l'affrontement premier" aujourd'hui "entre l'humanité et la nature . La grande pandémie est un lanceur d'alerte. "

Un écart "phénoménal" entre le vote des anciens et des jeunes

Est-on entré dans une ère post-politique ? "Je ne suis pas tout à fait d'accord", répond Brice Teinturier, "il n'y a pas de disparition des idéologies. Vous avez trois grands blocs qui se sont exprimés" lors de la présidentielle : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

"On a un décalage de plus en plus phénoménal entre la participation des plus âgés et la non-participation des plus jeunes", commente Brice Teinturier. "Ce sont des écarts maintenant de 20 à 25 points. Et je trouve que c'est préoccupant, ça questionne profondément ce qu'est la démocratie représentative." Jean Viard est d'accord mais questionne, "est-ce qu'on a adapté la démocratie à la culture numérique ? Est-ce qu'on est entré dans le système culturel de la jeunesse ?"

Quant à savoir qui sortira vainqueur de ces législatives, Brice Teinturier est prudent : "Il y a les rapports de forces en voix, que nous arrivons peu ou prou à mesurer, et il y a la transformation en sièges", qui selon lui est difficile à calculer à partir de sondages. Concernant les voix des électeurs, "il y a 30 à 32% des gens qui sont prêts à voter pour la NUPES, et environ 28% pour la majorité présidentielle", conclut-il.