Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Yannick Jadot © AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

"Ce qui se joue dimanche est un vote de civilisation" clame Yannick Jadot, le candidat écologiste à l’élection présidentielle. "Je l’ai dit pour le climat, le plus grand défi de l’Humanité. L’idée même que l’on peut avoir des libertés, de nos conditions d’existence sont aujourd’hui percutées par le dérèglement climatique" poursuit l’eurodéputé. "Voter écologiste dimanche, c’est voter pour enfin engager les grandes transformations."

Yannick Jadot souhaite un embargo sur le gaz et le pétrole russe. "C’est nous qui le portons et Jean-Luc Mélenchon ne le porte pas. Nous voulons sortir Total de Russie. Avec les écologistes, nous ne transigerons pas sur ces grands sujets, sur ces grands combats."

Opposé à Jean-Luc Mélenchon

Le candidat poursuit ses attaques contre le candidat Insoumis : "Il est tellement anti-américain, il a soutenu toutes les dictatures qui étaient anti-américaines. Souvenez-vous de tous ses discours avant l’invasion. Il disait que c’était la faute des Etats-Unis. Je ne veux ni le gaz russe, ni le gaz de schiste américain." Yannick Jadot souhaite réduire de 10% nos consommations de gaz pour l’hiver prochain, pour cela, il estime nécessaire d’investir "massivement dans les économies d’énergie là où l’on consomme du gaz".

Miser sur les énergies renouvelables

Quatre jours après la publication du rapport du Giec, qui estime que le nucléaire est l’un des moyens pour lutter contre le réchauffement climatique, Yannick Jadot donne un autre point de vue : "Ce que dit clairement le rapport du Giec, c’est que les énergies renouvelables, y compris parce que leur prix ont baissé jusqu’à 85%, et ont été divisées par dix en dix ans. Ils disent que les énergies renouvelables ont un potentiel quatre fois supérieur au nucléaire."

Négliger le vote utile

Le candidat interpelle les jeunes, alors que l’abstention s’annonce record : "Ne vous faites pas voler ce premier tour". "Depuis que l’argument du vote utile est entré dans la campagne, jamais Marine Le Pen n’a été aussi haute" assure-t-il. Il constate également un écart énorme entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. "Si on en croit les sondages, il n’y a pas un seul sondage qui donne Mélenchon au second tour. Je n’ai pas un projet proche avec Marine Le Pen sur l’avenir de l’Union européenne. Il réclame une coopération européenne pour les questions climatiques."