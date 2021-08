La situation de l'épidémie est critique en Martinique et en Guadeloupe, où des confinements entrent en vigueur. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, Gilles Pialoux, infectiologue, et Serge Romana, professeur en génétique, sont les invités du Grand entretien de France Inter.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, en visite à Fort-de-France ce jeudi, se dit "bouleversé" par la situation hospitalière : sur le plan des chiffres, il explique que "le taux d'incidence en Guadeloupe est de 1900 malades pour 100 000 habitants. On n'a jamais connu ça depuis le début de la pandémie. Un test PCR sur 4 est positif. Les patients qui se présentent à l'hôpital sont beaucoup plus jeunes".

Alors que de nombreux renforts sont venus de métropole, le ministre explique que "la situation est extrêmement difficile, et qu'au fond, ce n'est pas un problème de renforts, c'est un problème de pic de cette épidémie. Enormément de patients, tous non vaccinés, se présentent au même moment à l'hôpital", explique Sébastien Lecornu, qui rappelle que le renfort hospitalier assorti du confinement est une solution de "court terme", mais que seule la vaccination "est une solution aux crises qui vont venir à moyen et long terme".

"Je suis bouleversé par ce que j'ai vu aujourd'hui, je vis cela difficilement, ça dépasse la politique et l'engagement ministériel classique, je dois vous avouer que ça me touche beaucoup".