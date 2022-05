Sylvain Tesson, écrivain, auteur de Noir, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Noir, publié est un livre sur la mort qui semble bien loin de ses voyages dans les forêts russes ou à attendre une panthère dans l'Himalaya. Pour Sylvain Tesson, "c'est la même chose parce que la mort c'est la vie, et la vie c'est la mort. Si nous ne mourrions pas la vie n'aurait pas de valeur. La beauté de notre existence tient dans son caractère éphémère. On sait que c'est bref, tout de même. On n'aimerait pas trop que ça s'arrête. Mais c'est parce que la vie va s'arrêter qu'il faut l'aimer et qu'il faut la dévorer avec appétit. Je ne vois pas tellement de différence entre l'Himalaya, la beauté du monde, la montagne, l'exaltation vitale et la certitude qu'on va mourir. C'est au contraire un appel qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Il ne faut jamais l'oublier."

Le livre est accompagné de dessins de pendus : "C'est une conjuration. C'est-à-dire que je conjure la mort par la mort. Je sais qu'elle est là. Je ne la dénie pas. Ce que font beaucoup d'ailleurs aujourd'hui les autorités modernes techno, cyber, sanitaires, qui ne veulent pas que nous considérions la mort. Moi, je ne la dénie pas, mais je ne l'aime pas non plus. Je n'ai aucune penchant macabre. Je ne vis pas entouré d'un imaginaire chauve souris et de toile d'araignée. C'est au contraire une espèce de conjuration vitale. Le côtoiement par le dessin, par le croquis du pendu ou du suicidé au pistolet, n'a rien d'une espèce d'appel au gouffre. Au contraire, c'est une conjuration."