Jérôme Jaffré, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique (Cecop) et Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde sont les invités du Grand entretien de France Inter.

Emmanuel Macron - Marine Le Pen © AFP / Crédit STEPHANE DE SAKUTIN, Ludovic MARIN / AFP / POOL

"Le score sera plus serré car on est dans la poursuite de la recomposition ouverte en 2017", juge la journaliste au Monde Françoise Fressoz. "Trois blocs de poids à peu près équivalent ont surgi, un bloc de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, un bloc central macroniste renforcé sur son centre-droit avec l'effondrement de Valérie Pécresse et une extrême droite en dynamique et dominé par Marine Le Pen." Selon elle, "la recomposition d'aujourd'hui est moins optimiste que celle de 2017", avec des sujets extrêmement lourds dans le paysage.

"Le vote du premier tour était un vote de contestation, radical", estime le politologue Jérôme Jaffré. "La difficulté pour Emmanuel Macron est d'arriver à le réduire pour transformer le second tour en un vote 'a-t-on envie d'élire Marine Le Pen ou pas', et pas seulement 'sanctionner Emmanuel Macron ou pas'."

Marine Le Pen s'est, pour sa part "positionnée très habillement sur le pouvoir d'achat", ajoute Françoise Fressoz. "C'est ça qui l'a située en position forte pour le deuxième tour. Emmanuel Macron, lui, tente d'atténuer l'anti-macronisme, de se confronter à l'électeur quand elle commence à dévoiler la réalité de son projet et ça devient inquiétant, sur les institutions, sur l'Europe."