Présidentielle : l'Europe en questions avec Jean Quatremer, journaliste, correspondant européen de Libération, et Henri Guaino, ancien Commissaire au Plan, ancien Conseiller de Nicolas Sarkozy à l’Elysée, ancien député, dans le Grand entretien de France Inter.

La souveraineté des États et de l'Europe était au cœur du débat entre Jean Quatremer, journaliste, correspondant européen de Libération, et Henri Guaino, ancien Commissaire au Plan et ancien Conseiller de Nicolas Sarkozy à l’Élysée ce jeudi sur France Inter.

D'après Jean Quatremer, avec la crise en Afghanistan puis celle des sous-marins australiens, "les Européens ont pris conscience qu'ils sont seuls" et que "nous ne sommes pas dans un monde de bisounours". Henri Guaino partage ce point de vue mais pour lui, "l’Europe n’en a tiré aucune conséquence". "La perte du contrat des sous-marins est presque secondaire. Ce qui est important c’est que les États-Unis et leurs alliés font un acte qui est un premier acte de guerre froide : ils transgressent l’accord implicite qui gérait le traité de non-prolifération nucléaire", estime-t-il. "Si cela avait réveillé l’Europe, on aurait mis l’Otan sur la table. On ne peut pas avoir un allié qui prend ce genre de décision extrêmement lourde. [...] À part un communiqué de la présidente de la Commission européenne, les autres n’en ont rien eu à faire", note-t-il, en soulignant que dès que l'Europe est confrontée à une crise, "elle s’éparpille, parce qu’elle est mal conçue".

Mais "pour la première fois, les Européens se sont montrés solidaires de la France pour une histoire de contrat d’armement", répond Jean Quatremer. "Aujourd’hui, tout le monde se rend compte qu’il y a un problème. C’est un changement dans le discours, qui précède les actes."

"Nous sommes plongés dans une crise démocratique très profonde parce qu’on n’a plus le droit de dire non."

Le débat a également porté sur la décision de la cour constitutionnelle polonaise de réaffirmer la primauté de la Constitution polonaise sur les traités européens. "Si chacun se met à adopter ses propres lois et à interpréter librement les lois qu’on s’est données en commun, ça ne fonctionne pas", estime Jean Quatremer.

Mais pour Henri Guaino, "la question posée est celle du rapport entre la loi nationale et le traité. On est au cœur de la crise des démocraties en Europe, c’est-à-dire que quand un gouvernement prend un engagement à Bruxelles, on ne peut plus en sortir sans l’accord de tous les autres - ou l’accord d’une majorité qualifiée dans certains cas - ce qui veut dire que le champ de compétences de l’UE ne cesse de s’élargir." D'après l'ancien Commissaire au Plan, ce fonctionnement met "les responsables politiques au pied du mur". Pour lui, "nous sommes plongés dans une crise démocratique très profonde parce qu’on n’a plus le droit de dire non".