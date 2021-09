Marion Van Renterghem, grand reporter, auteure de C'était Merkel (Les Arènes), Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen et Hélène Miard-Delacroix, professeure des universités à La Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, sont les invités du Grand entretien.

La chancelière allemande Angela Merkel. © AFP / Markus Schreiber

Trois spécialistes de l’Allemagne analysent la fin de campagne en Allemagne, avant les élections générales ce week-end, pour renouveler les membres du Bundestag. Après 16 ans de mandat, la leader européenne Angela Merkel a décidé de ne pas se représenter. Il n’y a pas de grand favori à sa succession, le scrutin s’annonce très serré.

"On a l’habitude de s’ennuyer lors des élections allemandes, mais là, tout est fou" résume Marion Van Renterghem, grand reporter et documentariste. "Pourquoi ? Car le mammouth s’en va, Merkel. C’est la fin de 16 années Merkel. C’est la première fois qu’un chancelier décide de son propre chef de ne pas se représenter. Elle ne veut pas de quatrième mandat. Elle est si populaire que tout le monde veut la rassembler. Enfin, on va peut-être avoir une élection avec une coalition avec trois partis, ce qui serait une première."

"Le jeu est aujourd’hui totalement ouvert, car il y a des mouvements d’opinion liés à des déceptions" raconte Hélène Miard-Delacroix, spécialiste de l’Allemagne contemporaine, professeure des universités à la Sorbonne. "Il y a eu des mauvaises performances. Des favoris, comme le nouveau chef de la CDU qui était parfaitement dans la continuité d’Angela Merket, tout le monde pensait que c’était plié. Mais le successeur désigné d’Angela Merkel, Armin Laschet, s’est très mal comporté lors des inondations qui ont touché l’Ouest de l’Allemagne. On l’a vu hilare lors d’une cérémonie en mémoire des victimes. Il a été présenté comme celui qui n’avait pas la carrure."

"Puis tout le monde s’est enthousiasmé pour l’alternative, la jeune cheffe de file des verts Annalena Baerbock, 40 ans, mais elle a commis des erreurs avec un plagiat dans un livre, elle a truqué son CV et on s’est rendu compte qu’elle n’avait pas d’expérience. C’est pourquoi le candidat du SPD que l’on disait moribond et qui s’est déclaré il y a un an monte dans les sondages. Olaf Scholz apparaît rassurant et capable de gouverner, calme et raisonnable dans les débats."

"Ce qui intéressant, c’est que le programme des partis passe deuxième position" décrypte Daniel Cohn-Bendit, ancien Président du groupe des Verts au Parlement européen. "Ce sont les candidats qui ont décidé de l’évolution et c’est vrai qu’il y a une grande déception aussi bien du candidat des conservateurs que chez les Verts. Il y a eu une chute de 10 points depuis qu’ils ont Annalena Baerbock. Cela se joue sur la personnalité. Ce qui est intéressant c’est qu’Olaf Scholz ne dit rien, absolument rien. Il est rassurant car il ne dit rien."