Invité du Grand entretien de France Inter, Christophe Castaner, président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale et député des Alpes-de-Haute-Provence, revient sur la hausse des prix de l'énergie.

Pour Christophe Castaner, l'augmentation des prix de l'énergie est liée à "la problématique de l'indépendance énergétique de notre pays", c'est un enjeu d'investissement, notamment dans la rénovation énergétique. "À la fin de cette année, nous aurons accompagné près d'un million de familles pour la rénovation énergétique. Et la meilleure façon de dépenser moins, c'est de consommer moins et c'est un enjeu aussi environnemental", dit-il, en soulignant aussi la hausse du montant du chèque énergie.

Les vendeur, comme EDF, "gagnent un peu d'argent quand il y a augmentation du prix parce qu'il y a un effet de marge. Et donc, il est nécessaire aussi de faire en sorte que ce que l'Etat, à travers EDF, pourrait retrouver en marge de manœuvre soit redistribuée aux plus fragiles d'entre nous", ajoute-t-il.

"Les cours augmentent pour plein de raisons, y compris pour des raisons géostratégiques."

"Ce serait simple si nous produisions nous mêmes notre propre énergie, estime Christophe Castaner. La réalité, c'est que nous achetons la quasi totalité du gaz et une grande partie de notre énergie à l'étranger et les cours augmentent pour plein de raisons, y compris pour des raisons géostratégiques."

Sur le nucléaire, "on a peut être fait, au terme de 50 ans, des erreurs stratégiques lui donnant trop de place au nucléaire. Mais aujourd'hui, celles et ceux qui pensent qu'on peut se débarrasser du nucléaire dans des délais rapides, trompent et mentent aussi aux Français", conclut l'ancien ministre de l'Intérieur.