Fabien Roussel, candidat PCF à l'élection présidentielle, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

"J’entends tout depuis quelques jours. Vote utile, vote efficace, vote responsable, vote intelligent. Ça fait combien de présidentielle où l’on nous sort tous ces votes ?" s’insurge Fabien Roussel, le candidat communiste à l’élection présidentielle. Il ne veut pas que ses voix se reportent vers l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, mieux placer dans les sondages. "On demande aux citoyens de voter par défaut, de ne pas voter pour leurs idées."

Cette candidature qu'il a présentée comme étant "la candidature d'une gauche populaire, républicaine, laïque". "Je dis, j'assume, que j'ai le programme le plus efficace", a insisté Fabien Roussel, promettant, s'il est élu, de faire des réformes "positives" dans le but de "rendre du pouvoir d'achat aux Français" et de "faire en sorte que le travail paie et qu'il nous donne de la dignité".

Un corridor humanitaire et alimentaire en Ukraine

S’il est élu, Fabien Roussel veut continuer d’échanger avec le président russe Vladimir Poutine, "fermement, pour obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu, un corridor humanitaire pour l’évacuation des civils ukrainiens et un corridor alimentaire pour sortir les céréales coincés là-bas pour nourrir la planète."

Le candidat communiste "ne veux pas que la guerre qui se mène en Ukraine se mène aussi dans les porte-monnaie des Français, c’est déjà le cas aujourd’hui et c’est inacceptable". "Nous avons besoin de maintenir notre approvisionnement en gaz et à bas coût, c’est important pour notre économie, pour le pouvoir d’achat des français."

100% de la viande mangée produite en France

Le mot viande est devenu un slogan dans les meetings de Fabien Roussel. "Il faut manger moins de viande" assure le candidat, "mais il faut manger de la meilleure viande", de qualité, et de filière française.

Nous sommes dépendants de l’étranger. Nous importons 50% de notre viande. Il faut que les Français mangent 100% de viande produite dans le pays, et en plein air.

Interrogé par une auditrice sur la question de l’euthanasie, Fabien Roussel évoque "une question sensible, ni de gauche, ni de droite". Et considère que "c’est un sujet de société". Aujourd’hui, il se dit "favorable" pour une loi qui va plus loin que la loi Claeys-Léonetti, "qui n’est pas assez mise en application" à son sens.