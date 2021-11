Le secrétaire national du PCF, député du Nord et candidat à l'élection présidentielle, était l'invité du Grand Entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Il demande que "le vaccin soit un bien commun".

Poursuivre la vaccination contre le Covid-19 et permettre à tous les pays d'avoir accès à des doses. C'est le souhait de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord et candidat à l'élection présidentielle. "L’urgence est que tout le monde ait accès à un vaccin et que le vaccin soit un bien commun", indique le député, soulignant l'importance d'une vaccination dans tous les pays pour éviter la création de nouveaux variants. Mais "il y a de la part des 'big pharma' un blocage pour transférer les technologies, pour permettre que tous les continents et tous les pays aient accès à un vaccin". Alors que Pfizer va empocher "36 milliards de dollars de bénéfices", pour Fabien Roussel : "Ces gars devraient être au tribunal pour crime contre l’humanité."

"J’anticipe sur l’avenir et vous verrez que quand on fera les comptes dans plusieurs années sur la gestion de cette épidémie et la responsabilité des 'big pharma' qui ont protégé jalousement leurs brevets pour se faire des 'couilles en or' sur le dos de l’humanité, oui c’est un crime contre l’humanité", expose-t-il.

Toujours sur le sujet de l'épidémie, son autre souhait est que les parlementaires soient davantage consultés par le gouvernement. "Ce que je regrette profondément, c’est qu’encore une fois, il va y avoir un conseil de défense qui va se tenir en petit comité, avec le président de la République, et avec des informations que lui seul aura. Ensuite, nous apprendrons tous demain soir ce qu’il propose. Il marche sur le parlement, comme à chaque fois", regrette le député. "Ce que j’aimerais, c’est avoir ces informations et pouvoir prendre ensemble les décisions qu’il faut prendre pour la santé de nos concitoyens."

Prendre des "mesures fortes" pour le pouvoir d'achat et le climat

Son autre préoccupation est le pouvoir d'achat des Français. "Aujourd'hui, les retraités et nos concitoyens qui travaillent souffrent, ils sont dans de grandes difficultés et j’appréhende l’hiver", note Fabien Roussel.

Pour le candidat à la présidentielle, l'une des solutions est d'augmenter les pensions : "Je réclame qu’il n’y ait pas une seule pension en-dessous de 1200 euros nets pour celles et ceux qui ont une carrière complète." Il souhaite aussi "qu’il n’y ait pas un seul salaire en-dessous de 1800 euros bruts", "une augmentation de tous les salaires pour rattraper la hausse des prix" et "l’égalité salariale femmes-hommes".

"Les salariés ont 50% de leur abonnement de TER pris en charge par leur employeur, je propose que l’État prenne en charge l’autre partie"

Interrogé sur la Cop26, Fabien Roussel ne veut pas voir "le verre à moitié vide" : "Je veux garder l’espoir parce que nous sommes dans la décennie où tout peut changer, où tout doit changer", souligne-t-il. "Lors de cette Cop il y a eu des avancées - sur la déforestation, les pays qui s’engagent à ne plus utiliser le charbon, l’arrêt des subventions dans les énergies fossiles - mais je regrette que la France ne soit pas en capacité de tenir ses objectifs de baisse de CO2 d’ici 2030."

Il veut donc prendre "des mesures fortes" pour "limiter l’usage de la voiture et développer le train". La première est de créer une sorte de "train Roussel" pour tous les salariés - en référence aux "bus Macron". Les salariés "ont 50% de leur abonnement de TER pris en charge par leur employeur, je propose que l’État prenne en charge l’autre partie". Par ailleurs, "dans les agglomérations, nous proposons la gratuité des transports collectifs".

"Nous devons aller à la reconquête des cœurs et des têtes"

Interrogé par un auditeur sur les propos d'Éric Zemmour qui indique que son discours est le même que celui de Georges Marchais à la fin des années 1970, Fabien Roussel répond : "Ca me fait vomir. Nous sommes le parti qui a été le seul à se battre contre le colonialisme, pour l’indépendance des peuples, les seuls à avoir dit que les travailleurs étaient frères et sœurs, quelle que soit leur origine."

Toujours concernant la campagne, "nous devons aller à la reconquête des cœurs et des têtes", indique le candidat, confronté à l’émiettement de la gauche et à la montée de l'extrême droite.