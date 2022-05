Guerre en Ukraine, union à gauche : François Hollande, ancien Président de la République, est l'invité du Grand entretien de la matinale.

'L’union est souhaitable, la gauche doit envoyer le plus de députés possible à l’Assemblée nationale pour éventuellement peser et empêcher des mesures néfastes pour le pays", explique l'ancien président François Hollande. "Mais pour qu’elle soit victorieuse, cette union doit être équilibrée sur le plan électorale et crédible sur le plan programmatique", juge le socialiste. "Or elle ne l’est pas."

"Avoir 70 candidats sur 577 circonscriptions, c’est une faute", ajoute François Hollande. "Beaucoup de candidats socialistes auraient été dans de meilleurs conditions pour être réélus députés que des candidats notamment de La France insoumise", selon lui. François Hollande regrette le nombre élevé, juge-t-il, de candidats LFI, 370 au total. "Je ne suis pas contre l’union", précise François Hollande, "je suis contre un accord qui, tel qu'il est fait, ne permet même pas la victoire. Il va déséquilibrer durablement la gauche."

Sur le plan programmatique, c’est le point le plus important. Quand il est dit que le futur gouvernement de la majorité, s’il est constitué, pourrait ne pas respecter les traités, il pourrait donc être dans l’indiscipline ?

Il garde sa carte au PS

Malgré ce désaccord avec le Parti socialiste, François Hollande ne compte pas quitter le PS, à l’image de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. "J'y suis membre depuis que j’ai vingt ans. J’ai dirigé le PS pendant dix ans. Socialiste je suis, socialiste je serai jusqu’au terme de mon existence, au moins politique."

François Hollande ne précise pas non plus s’il sera candidat aux élections législatives de juin prochain. Il remarque que dans la circonscription où il a été député par le passé, c’est un candidat issu de la France insoumise qui sera présenté.

Fournir des armes à l’Ukraine

"Il faut aller beaucoup plus loin sur l’embargo russe, du pétrole, du gaz et du charbon", insiste François Hollande, en représailles de l’invasion en Ukraine. "Il faut fournir des armes, on ne peut pas laisser les ukrainiens subir comme ils le font" estime l’ancien chef de l’Etat. "La question de la fourniture régulière des armes, de l’entraînement aussi des forces ukrainiennes, est une question que les européens ne peuvent pas écarter" poursuit-il. "Poutine ira jusqu’au bout s’il n’est pas arrêté". La Russie fête aujourd’hui la victoire du 9-Mai, contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.