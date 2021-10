Nicolas Demorand et Léa Salamé reçoivent Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

Après un mois de septembre contrasté pour les acteurs culturels, quelle est la situation ? "Il faut l'analyser secteur par secteur", selon la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. "Dans le secteur du cinéma, la baisse de fréquentation moyenne est d’environ 25%, mais là aussi on assiste à une sorte de bipolarisation du secteur, avec des films qui marchent très très bien, et ceux qui étaient plus moyens, beaucoup plus impactés. Toutefois on note une reprise qui commence à s’amorcer", explique-t-elle.

Dans le secteur du spectacle vivant, elle note des situations "extrêmement différentes", avec un théâtre public qui remplit bien ses salles mais avec une moindre présence des abonnements et des réservations : "Là où avant, en début de saison, 45% des places étaient réservées, achetées, aujourd’hui ce n’est plus que 25%", ce qui pose des difficultés économiques. Quant au théâtre privé, il y a comme au cinéma une bipolarisation, avec "des spectacles qui marchent très bien, d’autres moins. Est-on en face d’une sortie de crise ou d’un changement durable des modes de consommation ? Je pense qu’il y a un peu des deux", explique la ministre, notant qu'il faut interroger les pratiques culturelles.

Elle précise ainsi que selon une enquête commandée par le ministère, "Encore actuellement, pour 52% des gens, c’est la peur de se faire contaminer qui prévaut. Le pass sanitaire apporte au contraire une sécurité pour beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui ont pris l’habitude de regarder des spectacles en streaming. Il y a le télétravail, qui éloigne le public des lieux de culture. Je crois qu’il y a tout un travail de réacculturation au spectacle vivant, de dire que rien ne vaut le contact avec de vrais acteurs, de vraies salles."

Face à la concurrence de Netflix, faut-il s'inquiéter d'une possible disparition des salles de cinéma ? "Nous avons le réseau le plus dense de salles de cinéma, et au cours de la crise, nous avons maintenu ce secteur", répond Roselyne Bachelot, appuyant le fait qu'une politique publique volontariste "permet de garder la culture". Face à Netflix, "il faut lutter avec nos armes", dit-elle, c'est-à-dire avec d'une part un plan d'investissements notamment pour créer des studios et monter des formations, et d'autre part une contribution imposée aux grandes plateformes "pour financer la production française".

"Il ne s’agit pas de dire que Netflix n’a pas le droit d’exister… de la même manière que les grandes majors américaines n’ont pas empêché le cinéma français d’exister"

Interrogée sur la série Squid Game, qu'elle affirme ne pas avoir vu, elle pointe trois éléments : "Cela montre bien à quel point les dérives vis-à-vis des personnes les plus démunies sont des techniques violentes. Cela montre aussi comment on est devant des offres culturelles globales qui irriguent l’ensemble de la planète. Et, beaucoup plus important : la plupart des élèves de CM2 ont vu Squid Game alors que c’est réservé aux plus de 16 ans", explique-t-elle, en appelant à la responsabilité des parents.

Interrogée sur la question de la prise en compte des revendications du mouvement #MeTooThéâtre, qui manifestait ce week-end devant le ministère, elle affirme que "la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est une des priorités du ministère, nous ne sommes pas restés les bras ballants devant tout cela. Une partie des propositions de #MeTooThéâtre sont en cours de mise en œuvre, pour continuer une politique qui avait été initiée par mes prédécesseurs". Elle assure qu'une délégation sera retenue.

Et relancée sur l'invitation du metteur en scène Wajdi Mouawad à Bertrand Cantat pour la création de la musique de sa prochaine pièce au Théâtre de la Colline, elle répond : "Je n’ai pas à intervenir dans la gestion de la Colline. Je regrette que Bertrand Cantat ait été invité, néanmoins.".