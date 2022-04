Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale et député LREM du Finistère est l'invité de 8h20.

Richard Ferrand, invité de France Inter © Radio France

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle, Richard Ferrand dit ressentir "une joie profonde de voir la confiance renouvelée au président de la République". Il précise : "J'ai la conviction personnelle qu'il a à la fois les qualités et les ambitions qui vont permettre de relever les défis de notre pays et de l'Europe. Et bien sûr, une joie aussi tempérée en prenant la mesure à la fois des décharges de l'histoire, de la situation telle qu'elle est avec la guerre au cœur de l'Europe, avec toute une série de problèmes à résoudre. Je reste convaincu que c'est ce qui est mis sur la table par le président de la République réélu qui est de nature à apporter des solutions aux problèmes des Français plutôt que l'impasse qui nous était proposée en alternance."

"Tous les candidats ont perdu de l'influence"

Entre une victoire nette d'Emmanuel Macron à plus de 58%, une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte en France et abstention record, Richard Ferrand n'écarte aucun de ces résultats, mais il relativise : "Quand on dit, il y a eu une faible participation, ça vaut pour tous. On ne peut pas dire d'un côté qu'un tel a fait tel pourcentage des inscrits sans compter ce que les autres ont fait. Ça signifie qu'en vérité, toutes les candidates et tous les candidats ont perdu de l'influence."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le vote Le Pen : "Évidemment que l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen a progressé. Mais là aussi, aussi vrai que je crois que les propositions de Marine Le Pen étaient des propositions d'extrême droite, je ne crois pas une demi seconde qu'il y ait 40% des Français qui se situent à l'extrême droite. Vous savez, dans ma commune, à Motreff, au cœur de la Bretagne, au premier tour, elle était en tête et au second, c'est à peu près 51% pour Emmanuel Macron et 49% pour Mme Le Pen. Il n'y a pas dans cette petite commune rurale 50% des gens qui sont d'extrême droite. Il y a des personnes qui ont ce qui se sont servis du bulletin Marine Le Pen pour dire 'nous ne sommes pas satisfaits, il faut changer des choses, il faut changer de président, etc'. Dans notre vie d'électeur, nous avons tous eu l'occasion de le faire puisque on a toujours dit dans les familles au premier tour, on choisit, au second, on élimine."

Opposer les Français

Marine Le Pen parle d'un clivage entre les ruraux et les urbains, entre la France qui va bien et la France qui va mal, entre la France aisée et la France plus pauvre. Richard Ferrand rejette cette analyse du scrutin par la candidate RN : "Il ne faut surtout pas reprendre les fake news de Mme Le Pen. (...) Il faut arrêter cette idée où on opposerait des territoires aux uns et aux autres. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on disait la France est coupée en deux lorsqu'il y avait Giscard et Mitterrand, la gauche et la droite. Chaque fois, c'est la même rengaine. C'est d'essayer d'opposer les Français entre eux. C'est d'essayer de remettre en cause la légitimité d'une élection. Chaque fois, c'est la même histoire."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il poursuit : "Je pense qu'il y a des situations qui sont difficiles, qui créent de la colère, qui créent de la revendication. Mais je crois qu'il faut qu'elle s'exprime aussi. Et c'est là où les organisations syndicales ont tout leur rôle à jouer. Quand on nous dit 'il faut augmenter les salaires'... Attendez, le président Macron, ce n'est pas le patron des patrons, ça se négocie à l'intérieur des entreprises l'amélioration du pouvoir d'achat."