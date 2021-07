Cyril Dion, réalisateur, écrivain et activiste, et Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC, sont les invités du Grand entretien.

A Portland, pendant le dôme de chaleur, 27 juin 2021 © Getty / Nathan Howard

Le réalisateur Cyril Dion tourne actuellement, pour Arte, un documentaire sur les habitants de Portland, après le dôme de chaleur que vient de vivre le Canada et le nord-est de l'Amérique : "Il va falloir qu'on s'adapte, très sérieusement. C'est pas pour dans 10 ans, c'est déjà en train de se produire". Pour lui, cette fois : "Une bonne partie des gens disent que le changement climatique est devenu quelque chose d'émotionnel, qu'ils ressentent, plus simplement une idée."

Protection de l'environnement et questions sociales

Pour Jean-Pascal van Ypersele, les récentes inondations en Allemagne et en Belgique ne sont qu'un signe évident de plus : "30 ans que le GIEC alerte, et ce qui se passe aujourd'hui est la concrétisation de cette alerte".

"Décarboner va coûter cher, mais payer en vie humaine les dégâts du changement climatique coûtera beaucoup plus cher. La gravité des impacts augmente plus vite que la température" Et le chercheur insiste sur la nécessité d'allier les questions d'environnement aux problématiques sociales : "On doit quitter le plus vite possible notre dépendance aux combustibles fossiles. Mais il faut éviter que les plus pauvres soient obligés de payer les premiers, pour allier protection de l'environnement et aspects sociaux".

La culpabilité peut avoir des effets contre-productifs (Jean-Pascal van Ypersele)

Tout réduire, dès maintenant

"On a besoin de réduire drastiquement nos émissions, tout réduire, dès maintenant, or ce n'est absolument pas ce que font tous nos pays; Aujourd'hui la France ne remplit pas ses objectifs climatiques" abonde Cyril Dion. Le réalisateur explique : "Aujourd'hui des milliards sont encore investis par les plus grandes banques dans l'énergie fossile; tant qu'on a ça, chacun peut prendre son vélo, ça ne changera pas le problème. Mais il y a des millions d'activités à créer."