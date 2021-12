Le professeur Robert Cohen, pédiatre-infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, et la Professeure Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice de recherches émérite à l'INSERM, membre de l'académie des sciences, sont les invités du grand entretien.

Après les fêtes de Noël, quelle est la photographie de l'épidémie de Covid-19 en France, et surtout de la progression du variant Omicron ? "La situation est contrastée selon les régions", selon la Pr Dominique Costagliola, qui précise que le recul est modéré en raison du changement de techniques pour identifier le variant. "L'Île-de-France est sans doute la région où Omicron est dominant, mais dans une région comme Paca, où l'incidence est aussi très élevée, c'est Delta qui sature les réanimations".

Ce variant est-il effectivement moins dangereux que Delta, comme semblent le montrer les études réalisées à l'étranger ? "Toutes les études commencent en rappelant que les résultats sont à interpréter avec précaution", rappelle Dominique Costagliola. "De plus, au début, cette vague touche essentiellement des gens jeunes, ce n'est pas le meilleur moyen d'apprécier la sévérité du variant", ajoute-t-elle, précisant que dans les villes très touchées comme Londres ou New-York, les hospitalisations repartent à la hausse, et en particulier chez les très jeunes enfants. Elle rappelle par ailleurs un principe de base, valable depuis la première vague :

"Avoir un facteur de risque, ça veut dire qu’on est plus à risques. Mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas de facteur de risques qu’on n’est pas à risques"

Alors que la vaccination des enfants est possible depuis la semaine dernière, le Pr Robert Cohen indique que selon lui "il n'y a pas d'urgence épidémiologique", c'est-à-dire que la vaccination des enfants n'aura pas d'effets sur la vague Omicron, car les enfants ne recevront pas de rappel avant trois ou quatre mois. "C'est un travail pour l'avenir", dit-il, recommandant aux parents de vacciner les enfants "pour leur bénéfice individuel" et notamment pour éviter les risques de syndromes PIMS, qui touchent les enfants : "Pour nous, ce bénéfice est suffisant".

"L'urgence de vaccination, ce sont les primo-vaccinés et la dose booster"

Quid des adolescents, qui n'ont pas encore accès à la troisième dose ? "Cela va venir dans les jours ou les semaines qui arrivent. Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment", rappelle Robert Cohen. Dominique Costagliola rappelle que c'est déjà le cas pour beaucoup de vaccins, d'avoir un schéma avec une troisième dose plus éloignée dans le temps : "C'est cela qui permet d'avoir des réponses plus durables dans le temps, c'est déjà le cas pour beaucoup de maladies".

Alors qu'un conseil de défense sanitaire doit se dérouler ce lundi, faut-il reculer la rentrée des classes ? "Cette seule mesure ne suffit pas : reporter la rentrée, ça ne peut être que si on prend des mesures claires sur les protocoles que l'on adoptera. On a quatre niveaux dans le protocole mais on ne sait pas quand on passe de l'un à l'autre", selon Dominique Costagliola, qui ajoute qu'il faut d'autres mesures, comme des couvre-feux – et pas seulement pour une soirée du 31 décembre. "Il faut multiplier les approches pour faire baisser la courbe des infections".