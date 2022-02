Salomé Zourabichvili, Présidente de la République de Géorgie est l'invitée du Grand entretien.

Salomé Zourabichvili, Présidente de la République de Géorgie © AFP / Ludovic Marin

Tous les regards sont actuellement tournés vers l'Ukraine, où les combats menés par l'armée russe font rage dans le pays. En 2008, la Géorgie a été attaquée par la Russie de Vladimir Poutine, quelques mois après une demande d'adhésion à l'OTAN, qui a été refusée.

Selon la présidente, Vladimir Poutine remet en œuvre "un plan qu'il a amélioré". "Il a tiré les leçons de la guerre avec la Géorgie en 2008, où il avait constaté l'insuffisance de son aviation, même par rapport à un petit pays où les moyens sont sans proportions avec les forces russes. C'est à partir de 2008 que Poutine commence un réarmement général et une réorganisation de son armée dont on voit aujourd'hui les résultats et les non-résultats".

Selon Salomé Zourabichvili, "Il ne suffit pas d'avoir des moyens qui sont excessivement supérieurs à celui que l'on essaye d'envahir et d'agresser. La détermination joue un rôle très important."

"Il n'y a rien de nouveau dans cette pratique russe d'envahir autour de ses frontières, tous ses voisins, tout en fondant l'argumentaire principal sur la menace d'encerclement".