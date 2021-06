Johanna Rolland, Porte-parole du PS pour la présidentielle, maire PS de Nantes et présidente de France Urbaine, est l'invitée de 8h20.

"Il y a à l’évidence une crise démocratique profonde, je crois que qui ne sème pas ne récolte pas", assure Johanna Rolland. "On observe une grande faiblesse de la pédagogie sur le contenu de ces élections : hier soir, qu’est-ce qui a été commenté sur ces élections locales ? À quel moment on a parlé handicap, pauvreté ? Confusion aussi d’alliances à géométrie variable, des responsables politiques qui donnent l’impression de se parler plus à eux-mêmes qu’aux habitants… Et un gouvernement qui a été incapable d’organiser un niveau d’information minimum, correct, pour ce scrutin. C’est une faute politique et démocratique majeure."

"Cela vient aussi interroger la décentralisation telle qu’elle est aujourd’hui. En plus de tous les débats techniques sur le vote par procuration, le vote par correspondance… Bien sûr qu’on peut les améliorer, mais je suis convaincue qu’on ne répond pas à un problème politique par des réponses techniques."

"Personne ne peut fanfaronner quand il y a un tel niveau d’abstention"

"Il y a deux interpellations pour la gauche plus particulièrement : le niveau d’abstention chez les classes populaires et chez les jeunes", estime la maire socialiste de Nantes. "Ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Personne ne peut fanfaronner quand il y a un tel niveau d’abstention. Mais ce qui s’est passé hier soir est une bonne nouvelle pour la gauche et les écologistes ensemble : c’est une nouvelle d’espoir. Ce matin, tout le monde parle de Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse pour des raisons qu’on comprend bien, mais n’oublions pas que Carole Delga (PS) fait le meilleur score du pays !"

Quid de l'union la gauche lors de ces régionales ? "En Occitanie, il n’y a pas eu d’accord d’appareil entre le PS et EELV : est-ce que ça empêche Carole Delga d’avoir des écologistes dans son équipe ? Pas du tout. Ma conviction personnelle, c’est que l'avenir de la gauche c’est de construire un espoir collectif qui passe par le rassemblement. Nous en avons fait l’expérience aux municipales : quasiment dans toutes les grandes villes, les socialistes n’ont pas gagné sans les écologistes et les écologistes n’ont pas gagné sans les socialistes. C’est la réalité politique d’aujourd’hui, et on l’entend sur le terrain."

"Le combat de la gauche ne peut pas se résumer à la course à l’élection"

"On ne fait pas des alliances que pour gagner", rappelle-t-elle. "Pourquoi la gauche doit se rassembler ? Parce que la transition écologique, c’est la responsabilité de cette génération à laquelle j’appartiens. On a eu toute la semaine dernière les fuites sur le rapport du Giec : on ne va pas faire comme si cette question n’était pas urgente ! J’ai entendu beaucoup dire dans cette campagne que l’urgence écologique transcende les clivages, mais c’est faux. Le clivage gauche-droite sur ces questions existe."

Mais qui peut incarner cette gauche rassemblée à la présidentielle ? "Cette question est prématurée. Bien sûr qu’elle viendra, parce que la présidentielle c’est la rencontre entre un homme ou une femme et un pays. Mais c’est aussi la rencontre entre les souffrances des Français et un projet désirable, souhaitable, possible. Le combat de la gauche ne peut pas se résumer à la course à l’élection, le complexe de l’isoloir. Mon expérience de maire, sur le terrain, c’est qu’il faut commencer par le projet."

Elle soutient notamment Anne Hidalgo, qui a selon elle "toutes les qualités pour porter ce projet social et écologique, qui doit se conjuguer avec des propositions sur l’économie, sur l’emploi. Elle a lancé une démarche qui s’appuie sur les territoires, ouverte à la société civile, moi je crois que cette démarche doit porter quelque chose, dans une logique de rassemblement."