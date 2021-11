Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Clément Beaune © AFP / Daniel Pier / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres lundi face à l'inquiétude suscitée par le nouveau variant Omicron du coronavirus, qui continue à se propager à travers le monde malgré les fermetures de frontières. "On essaie d'avoir un dispositif proportionné et coordonné" explique Clément Beaune.

"On ne peut pas vivre à 100% de suspension des vols, mais il faut un processus très strict, avec un dispositif ciblé selon les pays".

Faudra-t-il envisager d'annuler les vacances de fin d'année ? "Je ne dis pas d’annuler, en Europe nous n’avons jamais complètement fermé les frontières, notre arme c’est le passe sanitaire et d'accélérer la vaccination ou d'avoir des tests plus récents".

"Pour l’instant, il faut être très prudent et très honnête : on ne connait pas les caractéristiques de ce variant."

Naufrage des migrants

Le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes signale qu'"on a arrêté 1500 passeurs et démantelé 50 filières", et estime que "bien sûr il faut continuer la coopération avec le Royaume-Uni".

Faut-il dénoncer les accords du Touquet ? Clément Beaune estime que ce serait dangereux : "on a renforcé le financement, et si on dénonce ces accords il y aura plus de passages systématiques et sans contrôle et il y aurait plus de drames". Pour lui, "_il faut renforcer la coopération avec les Britanniques. On leur demande de changer leur modèle. Les gens veulent aller au Royaume-Uni car il y a un modèle économique qui favorise le travail clandestin" Clément Beaune souligne que les conditions d'emplois au Royaume-Uni permettent plus facilement "l'esclavage moderne"._

"Ce n’est pas par des déclarations à l’emporte-pièce, comme on l’a entendu du côté britannique, qu’on règle le sujet"

Le conflit de la pêche après le Brexit

La France continuera "encore quelques jours" le dialogue avec la Grande-Bretagne sur le litige autour des licences de pêche dans la Manche après le Brexit avant de prendre des mesures. La date limite d'un accord avec les Britanniques est fixé au 10 décembre.

"S'il n'y a pas de geste massif d'ici le 10 décembre, nous arrêterons ce dialogue"