La situation dans les hôpitaux franciliens est jugée "très sévère", alerte lundi sur France Inter Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP.

"Tout le monde s’inquiète pour l’été, la situation est très sévère" reconnaît Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Ce que disent les équipes dans les hôpitaux n'est pas surjoué". Il apporte une première explication : "Ce qu’il se passe : il y a eu deux années avec une pression aussi forte liées aux Covid et ne laisse pas indemne celles et ceux qui travaillent à l’hôpital. Ça se voit dans beaucoup de pays."

"En 2021, on a pris plus de patients Covid en réanimation qu’en 2020" assure Martin Hirsch. "Et comme cela vient dans un moment où l’hôpital est à bout de souffle ou en bout de course, il y a des effets en chaîne, et cela rend la situation critique."

Les intérimaires, des "mercenaires"

Il y a 15% de lits fermés à l’AP-HP précise le directeur de l’AP-HP. "Notre problème est sur les infirmières. Il y en a 1.000 de moins qu’à la même période en 2021. On avait prévu 400 postes supplémentaires". Il manque 1.400 infirmières et infirmiers par rapport à ses prévisions. "Il y en a qui ont changé de métier, il y en a qui sont partis dans le privé, il y en a qui sont partis en province, il y a en qui ne sont pas venus travailler après la diplomation de l'été dernier explique Martin Hirsch. "Il y en a beaucoup qui utilisent cette drogue douce de l’intérim, et qui nous mettent dans une situation terrible". Il qualifie ces intérimaires de "mercenaire", car ils peuvent être payés 1.500 euros pour une garde de week-end, contre 300 euros maximum pour un médecin expérimenté. En revanche, la non-vaccination des soignants a un impact limité sur les hôpitaux parisiens. 40 infirmières ont été suspendues.

Former des aides-soignants à devenir infirmier

Pour résoudre ce problème de manque de personnel, Martin Hirsch a plusieurs pistes. "On va avoir plus de 1.000 diplômés cet été. On propose aux élèves infirmiers un contrat, où on leur paye leur dernière année contre un engagement de servir pendant 18 mois". 650 ont signé ce contrat. L’AP-HP forme également des aides-soignants pour devenir infirmier.