Valérie Rabault, députée de Tarn-et-Garonne, et présidente du groupe Socialistes & apparentés à l'Assemblée nationale, est l'invitée du Grand entretien.

La députée de Tarn-et-Garonne, et présidente du groupe Socialistes & apparentés à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, dans l'Hémicycle en 2020. © AFP / Christophe Archambault

Alors que la président de la Fédération hospitalière de France a exhorté lundi à rendre obligatoire la vaccination pour tous, la présidente du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale Valérie Rabault rappelle que son groupe a fait cette proposition dans les deux chambres du Parlement il y a quinze jours : "Nous sommes les seuls à avoir formulé cette proposition d'avoir une vaccination obligatoire pour tous, et qu'elle puisse de faire de façon organisée et concertée", gérée par l'Assurance maladie, pour atteindre une immunité collective.

"Nous pensons que la manière dont le gouvernement a procédé avec le pass sanitaire n'est pas la bonne façon de faire, puisqu'il oppose les Français entre eux, alors qu'il n'y a pas de règle claire. La vaccination obligatoire est une règle claire".

La députée du Tarn-et-Garonne affirme par ailleurs qu'avec "cette histoire de pass sanitaire, il y a une sorte de convergence des oppositions" : "Lorsqu'on met des règles aussi fluctuantes, un pass contrôle sans pièce d'identité, ça n'a pas l'effet escompté. L'effet escompté c'est de faire reculer l'épidémie. Il vaut mieux partir sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes".