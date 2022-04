Marine Le Pen, candidate RN à l'élection présidentielle et députée du Pas-de-Calais, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

"Le candidat Emmanuel Macron s’y prend au dernier moment, sans entrer sur le fond politique ou si peu, de manière brouillonne, désorientée" lance Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. Elle regrette "une campagne peu suivie par les médias traditionnels" et attaque le président-candidat : "Je n’entends pas d’arguments politiques. Emmanuel Macron souhaite échapper au débat. Faire campagne, c’est confronter des points de vue, confronter des arguments, confronter une vision. Je n’ai pas vu de vision chez Emmanuel Macron. On ne voit pas où il nous emmène."

Une enquête de l'ONU en Ukraine

"Il faut une enquête de l’ONU sur l’intégralité des faits" affirme estime Marine Le Pen, après la tuerie de Boutcha, près de la capitale ukrainienne. "Il faut que l’ONU aille sur le terrain pour déterminer qui sont les responsables de ces crimes de guerre." Selon la candidate RN à la présidentielle, "lorsque ces civils désarmés sont assassinés dans des conditions épouvantables. Il s'agit d’un crime de guerre".

Son programme pour le climat

Les experts du climat de l’ONU ont rendu lundi un nouveau rapport. D’après le Giec, "l'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre". "J’ai lu le résumé du Giec" affirme Marine Le Pen. "L’objectif de la neutralité carbone en 2030" semble trop difficile à atteindre d’après la candidate. "Il faudrait être dans la situation de l’année où nous avons été en confinement à cause du Covid, soit l’arrêt d’une partie majoritaire de l’économie". Elle se dit d’accord "avec la stratégie qui consiste à baisser les émissions carbone, je n’ai pas les mêmes moyens que le GIEC." Elle croit plutôt "au nucléaire et à l’hydrogène", qui permettront de "décarboner totalement notre énergie." Elle veut mettre fin aux passoires thermiques dans les logements, et électrifier le plus possible le chauffage.

Une enquête parlementaire dans l’affaire Cohen

Un jeune homme de confession juive est mort le 16 février dernier, percuté par un tramway en Seine-Saint-Denis. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi matin montre une bagarre puis l’accident. "La vraie question est s’il n’y a pas eu une instrumentalisation en cachant ces faits" s’interroge Marine Le Pen. Elle déplore "des faits bouleversants", "évidement ça nous touche tous". "Est-ce que l’on n’a pas travesti cet acte affreux ?" se demande Marine Le Pen. "Ce n’est pas un accident. C’est un acte criminel". La candidate RN demande une enquête parlementaire. "Le sujet bouleverse tout le monde. Il faut que la lumière soit faite. La volonté des parents est admirable."