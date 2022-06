Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Jean-Luc Mélenchon © AFP / Quentin Veuillet / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jean-Luc Mélenchon, député sortant de la France Insoumise, évoque la campagne législative et la stratégie de la Nupes, à quelques jours du premier tour des législatives (12 juin). Il revient d'abord longuement sur ses deux Tweets postés sur le réseau social suite au contrôle de police à Paris samedi après un refus d'obtempérer. Il a fait un mort et un blessé grave, et les propos de l'insoumis sur la police ont fait vivement réagir.

"De quoi l'accusait-on au point de l'abattre ?"

Le syndicat de police Alliance assure qu'il va porter plainte, alors que le chef de file des Insoumis écrit notamment "la police tue". Des propos qu'il assume. "C'est mon devoir de le faire. Il y a eu deux tweets. Le premier n'a eu aucun effet, j'ai donc monté le ton." Et "j'obtiens ce que je veux" ajoute-t-il, "c'est à dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins un responsable politique qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de la police". "Je le dis, ça n'est pas normal qu'on tue pour un refus d'obtempérer" insiste-t-il. Il affirme également que "nous en sommes en quatre morts en quatre mois pour des refus d'obtempérer".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je veux qu'on en parle" assure Jean-Luc Mélenchon. "Je voudrais signaler que nous avons été condamnés par plusieurs organes européens pour l'abus de violence et de violence des matériaux que nous utilisons, comme les grenades de désencerclement. Il est nécessaire d'arrêter cette escalade." L'insoumis redit sa volonté de démanteler la Bac (Brigade anticriminalité) pour la remplacer par une police de proximité, avant de revenir sur ce contrôle de police, samedi à Paris, dans lequel une jeune femme est morte. "Nous ne voulons pas vivre dans un champ de tir. Une jeune femme de 21 ans est morte, de quoi était-elle coupable ? De quoi l'accusait-on au point de l'abattre ?"

À quatre jours du premier tour des législatives, le chef de file des Insoumis assure également qu'il n'y "a pas qu'une police, celle qui trouve normal qu'on tir et qui demande des clés d'étranglement. Je suis pour une police du maintien de la paix". "Je suis candidat à être Premier ministre et si je le deviens, de la cave au grenier nous réformerons." "Je ne permettrai plus que des organisations syndicales fassent des manifestations contre la justice" dit-il en réaction au rassemblement de policiers dans plusieurs villes de France, le 2 mai dernier, en soutien à un collègue en garde à vue après la mort de deux personnes lors d'un contrôle sur le Pont-Neuf, à Paris.

Législatives : la partie se joue "dans les cités populaires"

Pour celui qui veut imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale, le faible intérêt des Français pour les législatives est "une stratégie du pouvoir". "Pour moi, l'enjeu est de déjouer l'anesthésie générale. Le président se dit, 'on intervient sur rien, comme ça il n'y a pas de polémique et ça ennuie tout le monde'". Pour lui, "la partie se joue dans le fait que les cités populaires et la jeunesse se mobilisent pour porter la Nupes. S'ils le font nous gagneront, sinon nous aurons perdus. C'est la règle de la démocratie". Dans le cas d'une cohabitation avec Emmanuel Macron, "nous trouverons le moyen de parler d'une seule voix, je suis sûr sur le président est raisonnable, et moi je le serai" dit Jean-Luc Mélenchon.

Concernant la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron déclaré dernièrement "il faut pas humilier Vladimir Poutine", ce à quoi Kiev répond "c'est la France qui s'humilie en disant cela". "Si j'ai dans un mois j'ai à m'occuper de ce pays avec lui (Emmanuel Macron), il vaut mieux que j'évite de produire des incidents" dit Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas dire s'il est d'accord, ou pas, avec les propos du président. "Je pense que les Ukrainiens ne devraient pas nous parler comme ça" ajoute-t-il, "parce que la France arme et soutien l'Ukraine".