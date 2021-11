Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sénateur de la Vendée, était l'invité du Grand entretien de la matinale. Il s'est exprimé sur le débat des candidats à la primaire de la droite, sur Éric Zemmour et sur le bilan d'Emmanuel Macron.

Au lendemain du premier débat des candidats à la primaire de la droite en vue de la présidentielle, Bruno Retailleau s'est montré confiant sur les chances d'accès au second tour face à Emmanuel Macron. Le président du groupe Les Républicains au Sénat ne se prononce en faveur d'aucun candidat, "les yeux dans les yeux je vous dis que je ne sais pas", assure-t-il.

Il estime que le débat a été "réussi" : "Il y a eu des propositions qui convergent vers une droite qui est la mienne, une droite exigeante, assumée et je n’ai rien vu qui vienne fracturer la droite, il n’y a pas de droite irréconciliable et ces candidats pourront se retrouver dans une équipe de France à partir de début décembre."

"Celui qui gagnera sera celui qui fera un récit. La présidentielle n’est pas seulement la rencontre d’un peuple et d’un homme, c’est surtout la rencontre d’un peuple avec son destin."

Selon lui, "il y a deux conditions pour la victoire. Il y a d’abord l’unité, or ces points de convergence sont autant de facteurs qui vont favoriser l’unité. Et puis il y a la force du projet. On ne peut pas gagner avec de l’eau tiède. Je ne pense pas qu’hier ils nous aient proposé des idées molles."

Alors que le sénateur reproche un "calendrier trop tardif" - qui a "libéré l’espace pour un non-candidat, un pseudo candidat comme Éric Zemmour" - et un congrès "trop riquiqui", il ne pense que la droite a déjà perdu l'élection. "Il est encore temps de mobiliser les Français. Mais nous le ferons en leur parlant non pas seulement de mesures programmatiques mais avec une vision, avec du souffle." Parmi les candidats, "il y a des visions que l’on voit poindre", estime Bruno Retailleau. Et c'est pour lui l'essentiel : "Celui qui gagnera sera celui qui fera un récit. La présidentielle n’est pas seulement la rencontre d’un peuple et d’un homme, c’est surtout la rencontre d’un peuple avec son destin. Quel peuple demain voulons-nous être ? Un peuple libre, fier, souverain ou un peuple soumis ? C’est là la question."

Éric Zemmour est "une météorite médiatique"

Bruno Retailleau a ensuite été invité à répondre au sujet d'Éric Zemmour qui estime que les candidats de la droite sont "des notables", "des centristes, européistes" "qui n'ont jamais combattu l'immigration et se réveillent devant l'ébullition", "ils font campagne pour être Premier ministre d'Emmanuel Macron". Le sénateur estime pour sa part qu'Éric Zemmour est "une météorite médiatique". Il "a un esprit de système et gouverner un pays n’est pas gouverner un système. Dans un pays, il y a un peuple, des gens avec leurs complexités et cet esprit de système peut vous amener à avoir une pensée trop tranchante. On l’a vu notamment avec les victimes de monsieur Merah."

"La pensée de système est une pensée métallique, qui ne va pas dans la nuance", estime Bruno Retailleau. "C’est sans doute sa force parce qu’il parle comme un slogan mais pour celles et ceux qui ont été à la tête d’une ville, d’un département ou d’une région, on sait qu’il y a cette complexité. On ne doit rien lâcher sur les convictions mais on a en face de nous des hommes et des femmes."

Selon Bruno Retailleau, cet état d'esprit ne peut pas convenir à la France dont "l’état actuel est celui d’un archipel fracturé". Il s'oppose à "cette idée de dire que le vrai islam est l’islamisme". "Je pense qu’il faut au contraire rassembler, être implacable avec toutes les déviances, l’islam politique mais on ne peut pas enfermer ni exclure nos compatriotes français qui professent une religion compatible avec un certain nombre de nos principes", poursuit-il.

"Le quoiqu’il en coûte est un poison."

Bruno Retailleau s'est enfin exprimé au sujet du bilan d'Emmanuel Macron. "Voilà un président qui voulait tout changer, tout transformer et qui n’a fait aucune des grandes réformes", relève-t-il. "Président jeune mais recette ancienne : un problème, une dépense", selon lui.

Pour le sénateur, "le quoiqu’il en coûte est terrible", c'est "un poison que devront boire aussi les générations futures". Les dépenses des derniers mois étaient destinées à relever l'économie du pays, affaiblie par la crise sanitaire, mais elles avaient aussi pour but "d'acheter" la réélection d'Emmanuel Macron, selon lui. "Jamais une réélection présidentielle n’aura coûté aussi cher aux Français", estime-t-il.