Le président du Sénat, Gérard Larcher, est l'invité du Grand entretien de la matinale de France Inter.

Gérard Larcher réagit au calendrier concernant le débat du projet de loi sur le pass vaccinal, en cours depuis hier au Sénat. "Nous allons examiner aujourd'hui et demain le texte, en recherchant l'objectif : apporter une meilleure sécurité sanitaire aux Français, mais aussi répondre à des questions concrètes, comme par exemple la gestion des écoles et des tests."

Sur le contenu du pass "nous voulons l'adapter à la réalité". "Nous avons fixé en Commission, une barre au-dessus de laquelle le pass vaccinal s'applique, 10 000 hospitalisations." Sur la question des mineurs, "nous avons retenu hier que le pass s'appliquerait au-dessus de 18 ans." Gérard Larcher ajoute qu'il y aura des changements dans le texte, concernant les contrôles du pass par les cafetiers et restaurateurs.

Le pass vaccinal est une affaire de liberté, je vais le voter, mais on ne fait pas n'importe quoi sous la pulsion.

Le président du Sénat ne s'inquiète pas, ce pass vaccinal sera voté au Sénat selon lui, rapidement. "Je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour que d'ici quelques jours nous ayons un texte de loi qui ait force de loi."

Le projet de loi divise tout de même les élus LR. Seul un quart des députés Les Républicains ont voté "pour" à l'Assemblée Nationale. Sur les 146 sénateurs LR au Sénat, "Nous avons une vingtaine de collègues qui ne souhaitent pas, pour des raisons diverses, s'associer à cette démarche, chez nos amis centristes c'est une dizaine", déclare Gérard Larcher.

Nous aurons une majorité solide, et exigeante sur un certain nombre de conditions : la limitation dans le temps [du pass vaccinal], et le contrôle, toujours, du Parlement.