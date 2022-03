Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Julien Denormandie © AFP / Martin Lelievre / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Jour après jour la guerre en Ukraine a des conséquences économiques sur la croissance, des conséquences énergétiques avec le pétrole et le gaz, des conséquences humanitaires avec plus de deux millions de réfugiés en Europe. Mais elle a aussi des conséquences alimentaires et agricoles. D'ailleurs, on les sent déjà en faisant ses courses, les prix alimentaires ont augmenté de plus de 3% ces dernières semaines.

Une hausse des prix mais "pas de risque de pénurie"

Julien Denormandie l'affirme, "cette guerre en Ukraine a des impacts importants dans le monde agricole et alimentaire, c'est un fait." "L'Ukraine et la Russie sont des terres d'exportations, à la fois du blé mais aussi sur l'alimentation animale. Face à cette guerre sur le sol ukrainien, il y a une explosion de prix dans nos productions, notamment dans l'élevage : sur la volaille, sur le secteur porcin, dans une moindre mesure sur le secteur bovin." Le ministre évoque aussi l'augmentation du prix du blé et donc les conséquences sur par exemple celui du pain.

Mais le ministre de l'agriculture insiste sur le fait qu'en France "la force de notre modèle agricole est que celui-ci est indépendant. Nous somme souverain d'un point de vu alimentaire donc il n'y a pas de risque de pénurie à la différence de d'autres pays."

Julien Denormandie prévient néanmoins, "il faut être lucide" : "inévitablement il y aura une augmentation des prix." "Maintenant nous essayons de limiter cet impact de l'augmentation des prix. D'abord, en accompagnant cette augmentation des coûts des intrants, par exemple le prix de l'alimentation animale, le prix de l'énergie, le fameux GNR utilisé dans le monde agricole pour contrer cette augmentation du prix des intrants. Si on arrive à contrer cette augmentation, on arrive à limiter cette inflation qui est derrière."

Le blocage des prix, une "illusion"

Interrogé sur un éventuel geste du gouvernement pour aider les Français, le ministre de l'Agriculture déclare que "ce qui est prévu, c'est d'accompagner les Français de manière générale vis-à-vis de leur portefeuille. Que cela soit ensuite sur l'essence, l'alimentaire, sur les logements, c'est le portefeuille des Français qu'il nous faut accompagner." Au sujet du blocage des prix, Julien Denormandie, estime que c'est "une illusion", "dans une économie administrée, ça ne marche pas".

Enfin, le ministre se dit "incroyablement inquiet de ce qu'il va se passer à l'international, cela fait plusieurs mois que j'alerte sur une crise alimentaire à l'international et aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, c'est probablement un risque de famine que nous avons à l'international."