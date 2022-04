Jean Castex, Premier ministre, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Jean Castex

Jean Castex ne cache pas une certaine inquiétude à l'approche du second tour de la présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. "Rien n'est joué", assure le Premier ministre, "et qu'il ne faudrait surtout pas tirer de chiffres [de sondages – Ndlr] l'idée que le match est plié. Il ne l'est jamais. Les Français, vous savez, sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives, de leur souveraineté. C'est normal. Nous devons les convaincre que le programme d'Emmanuel Macron est le meilleur pour la France et pour eux."

"S'abstenir, c'est finalement mettre dos à dos, Emmanuel Macron et Marine Le Pen"

Face à l'abstention attendue, notamment de la part d'une partie de la gauche qui ne veut ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen pour diriger la France, appelle à bien prendre en compte les conséquences d'un vote pour l'extrême droite : "S'abstenir, c'est finalement mettre dos à dos, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Or, il y a des différences fondamentales. Des différences fondamentales pour la vie quotidienne des Françaises et des Français. Si Marine Le Pen est en tête dimanche, moi je dis et j'explique que il y aura des conséquences pour notre vie quotidienne, pour l'économie, pour la souveraineté de la France, très grave."

Le programme de Mme Le Pen est extrêmement difficile à suivre. Ça change tous les jours.

"Mme Le Pen n'a jamais rien géré"

Comment expliquer que l'extrême droite soit si haute alors qu'Emmanuel Macron avait pris, au soir de son élection, l'engagement que les Français n'auraient plus de raison de voter pour les extrêmes ? Le quinquennat "en France comme ailleurs, a été marqué par des crises majeures, qui ont forcément bouleversé nos concitoyens*"*, explique Jean Castex. Il poursuit : "Regardez la crise sanitaire qui a eu des conséquences économiques et sociales extrêmement lourdes, la crise en Ukraine, tout cela, évidemment, inquiète. Je veux dire à mes concitoyens que sous l'autorité de Manuel Macron, nous avons géré dans un esprit de protection de nos concitoyens cette crise sanitaire, on a empêché des milliers de faillites, on a protégé des millions salariés du chômage par l'activité partielle."

Il attaque la candidate du Rassemblement national : "Mme Le Pen n'a jamais rien géré, jamais rien gouverné. Nous avons géré ce magnifique pays qu'est la France, qui est un pays qui aime contrôler ses dirigeants, contester l'exercice du pouvoir. C'est normal. Bien sûr qu'il y a eu, le président de la République lui même l'a dit, sûrement des erreurs qui ont été faites, etc. Bien sûr que nous prenons notre part. Mais attention, attention, attention. Le pire est toujours possible. Et Mme Le Pen, qui se présente sous des atours sympathiques de bonne mère de famille, la politique de Mme Le Pen, serait dramatique pour notre pays."

Transition énergétique et croissance économique

Jean Castex reconnaît une part de responsabilité dans la situation, tout en admettant que le gouvernement aurait "pu aller encore plus loin", notamment en matière d'"énergies renouvelables, sur la prise en compte des circuits courts". Il salue l'approche présentée par Emmanuel Macron à Marseille de "choisir une approche au plus près du terrain" sur l'écologie "en associant encore plus les citoyens, les collectivités, et les forces vives autour des territoires."

"Le défi de notre génération, du quinquennat à venir, d'aujourd'hui et de demain, c'est justement de savoir réussir cette transition écologique et maintenir le progrès économique et social. C'est à notre portée. (...) Il nous faut impérativement concilier la sobriété énergétique, la transition écologique et la croissance économique. Produire mieux, produire de façon décarbonée, produire de façon économe, mais continuer à produire, continuer à donner du pouvoir d'achat."

" Oui, il y a une différence avec Mme Le Pen"

Interrogé sur le projet d'Emmanuel Macron par un auditeur qui souligne que Jean Castex donne beaucoup de raisons à voter "contre Marine Le Pen", le Premier ministre estime que "le président de la République a un projet pour la France, qui est un projet d'abord visant à assurer le retour au plein emploi est crédible". Il poursuit : "Nous avons des projets en matière de formation. Nous avons des projets en matière d'école. Qui a dédoublé des classes pour tous ces enfants, notamment dans les quartiers difficiles, 350.000 élèves concernés? Nous allons continuer. Il y a un vrai projet pour la France, social, sociétale, économique, de reconquête d'une France forte, d'une France qui repose sur ses valeurs. Oui, il y a une différence avec Mme Le Pen. Pardon. Oui, il y a une différence, je l'affirme, très forte."**

Selon lui, Marine Le Pen apparaît comme "gentille", mais elle cache son jeu. "Je la vois apparaître avec ses chats, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une fable de La Fontaine, merveilleuse, toujours d'actualité, qui s'appelle Le chat, la belette et le petit lapin. Il y a un chat qui s'appelle Raminagrobis. Un chat, dit la fontaine, 'faisant la chattemite' [l'humble, le dévot, l'hypocrite, pour mieux tromper les autres - Ndlr]. Ce chat il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il les croque, il les mange. C'est ça. Derrière Marine, il y a toujours un Le Pen."