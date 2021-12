Roland Lescure, député LREM des Français établis en Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

"L’objectif est d’éviter de gâcher les fêtes avec ces mesures de restrictions" explique Roland Lescure, le porte-parole de LREM, député des Français d’Amérique du Nord. "Entre nous, on voit bien que les cas de Covid-19 commencent à se multiplier, il faut prévoir des tests avant de se réunir pour Noël."

D’après le député, "le risque est là" et donc il faut imposer un pass sanitaire en entreprise, "pour aller travailler en sécurité". "Aujourd’hui, la plupart des gens en entreprise badge en arrivant au travail. Comme ça se passe dans les restaurants aujourd’hui, oui on en arrivera là aujourd’hui, où même dans les petites entreprises le patron devra consulter le pass vaccinal" estime-t-il.

Roland Lescure espère que le projet de loi arrivera très vite. "Les modalités de contrôle du pass vaccinal sont encore à débattre" mais il s’interroge, "qui va payer les sanctions ? Le salarié, le patron ?" Ce pass en entreprise doit permettre "une responsabilisation collective et au fond une confiance entre les différents salariés".

Je suis que dans la plupart des TPE et PME, les gens savent si les uns et les autres sont vaccinés. Dans les plus grandes entreprises, cela va introduire une contrainte de plus.