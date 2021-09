Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, auteur de "L'intendance suivra. De Gaulle et l'économie" aux éditions Robert Laffont, est l'invité du Grand entretien de la matinale.

"On ne peut pas dire de façon générique qu’il faut augmenter les salaires. Il y a des gens qui peuvent le faire et il y aura des augmentations car il y a des métiers en tension" estime sur France Inter Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef et auteur de L’intendance suivra ! De Gaulle et l'Économie. Alors que le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg veut augmenter de 10% le Smic, "il n’est ni le premier ni le dernier" rétorque-t-il. "La situation des entreprises est si différente, on ne peut plus réfléchir comme ça."

"Dans le restauration, le prix du salaire, c’est 70% ou 80% de l’addition finale. Quand Mc Donald avant la pandémie augmente son salaire minimum, il augmente le prix du burger, et donc le prix du menu. Dans la plupart des métiers de service, le prix final payé par le consommateur dépend des salaires."

Geoffroy Roux de Bézieux évoque également les difficultés de recrutement de cette entreprise, et le niveau de chômage "supérieur par rapport à d’autres pays". "On a un marché du travail qui fonctionne moins bien. On ne sait pas si ces difficultés sont plus fortes par rapport à l’avant-crise, c’est difficile à mesurer. Cela pose des problèmes pour le bâtiment plus que la restauration."

Alors le gouvernement réfléchit à assouplir le pass sanitaire dans certains départements, Geoffroy Roux de Bézieux assure qu’il "faut le prolonger jusqu’à qu’il ne soit plus nécessaire. Sur le plan économique, cela a affecté les secteurs, maintenant ça remonte. Dès qu’on peut l’arrêter, c’est souhaitable."

Le patron du Medef réagit également à l’actuelle pénurie de bois. "Il y a une pénurie conjoncturelle, car il y a une très forte production, il y a une saturation des bateaux, et porte-conteneurs, ce n’est pas grave. En revanche, il y a une pénurie liée à la transition écologique.