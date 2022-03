Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

"Il faut ouvrir une nouvelle relation entre la Corse et l’Etat français" réagit Yannick Jadot, candidat à l’élection présidentielle, après la mort d’Yvan Colonna. Le militant indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, est mort lundi à Marseille, après trois semaines de coma suite à son agression en prison, un drame qui avait entraîné de violentes manifestations dans l'île. "Ce prochain quinquennat doit être celui où l’on discute de cette autonomie de plein exercice, avec des nouvelles compétences" affirme le candidat à l'Elysée. Il lance "un appel au calme."

Un embargo sur le gaz et le pétrole russe

Un mois après le début de la guerre en Ukraine, les Vingt-sept de l'UE ont adopté lundi la boussole stratégique pour renforcer la défense commune. Elle prévoit notamment de doter l'Union européenne d'une force de réaction rapide de 5.000 militaires. "C’est un premier pas indispensable" estime Yannick Jadot. "Quand on sait comment les Etats-Unis se sont retirés des affaires du monde, il nous faut une grande politique européenne étrangère. Il nous faut donc une politique de défense. Evidemment c’est un pas important."

Il faut imposer un embargo sur le gaz et le pétrole russe, c’est la seule mesure aujourd’hui qui est à la hauteur des souffrances du peuple ukrainien.

D’après Yannick Jadot, "on peut garantir le confort des Français tout en étant actif, à la hauteur des crimes de guerre qui sont perpétrés. Ce qui se joue avec la guerre en Ukraine, ce ne sont pas seulement dix millions d’Ukrainiens en exode. C’est la sécurité, la paix et la démocratie en Europe". Yannick Jadot réclame la mise en place "d’un acheteur européen unique de gaz, comme on l’a fait sur les vaccins, pour se donner les moyens de notre approvisionnement".

Yannick Jadot souhaite arrêter dix réacteurs nucléaire d’ici 2035. La guerre en Ukraine peut-elle changer ses plans ? "Je veux miser sur les économies d’énergies et l’isolation des logements pour le pouvoir d’achat des Français, je veux déployer les énergies renouvelables. Je veux être pragmatique sur la sortie du nucléaire." Il rappelle que 13 réacteurs sont déjà à l’arrêt car vieillissant.

Absent au congrès des chasseurs

"Ils préfèrent inviter [Eric] Zemmour et [Marine] Le Pen qu'un écologiste, ça en dit long sur la perspective" de la Fédération nationale des chasseurs, a commenté le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, alors qu'il n'a pas été invité par les chasseurs à participer à leur congrès ce jour.

"Ma seule mesure est l'interdiction de la chasse le weekend et pendant les vacances scolaires pour que les familles, tout le monde puissent profiter de la nature en sécurité. Si les chasseurs ne veulent pas entendre ça, c'est dommage", a-t-il ajouté, alors que plusieurs personnes meurent chaque année dans des accidents de chasses.

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) sont les deux seuls candidats à l'élection présidentielle de 2022 qui n'ont pas été invités à ce grand oral à la Maison de la Chimie à Paris. Tous les autres candidats de gauche, du centre, de droite et d'extrême droite y seront. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se font représenter.

Le conseiller politique de la fédération, Thierry Coste, a assumé "complètement" cette décision ce mardi matin sur franceinfo, estimant ne pas avoir à "offrir une tribune" à "quelqu'un qui [leur] crache dessus en permanence".