Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Amélie de Montchalin © AFP / Ludovic MARIN / AFP

Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, est chargée, avec sa collègue ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, de mener la politique écologique du gouvernement. Pourtant, difficile de retrouver trace d'une position écologiste dans la carrière de cette élue. "Je n'ai jamais eu ma carte à EELV mais j'ai des convictions très fortes sur le réchauffement climatique et sur la biodiversité parce que je fais partie d'une génération qui a vu tous ces changements devenir concrets", répond la nouvelle ministre. "Je suis aussi la mère de trois jeunes enfants et les résultats de nos actions seront pour les générations futures. Mais surtout, je suis une femme d'efficacité et le choix du président et de la Première ministre telle qu'ils m'ont présenté la mission qu'ils me confient n'est pas d'envoyer un message politique à un électorat, n'est pas de faire de l'écologie politique mais de mener une politique écologique qui procure aux Français du vivre mieux, partout, grâce à l'écologie."

D'après la ministre, le pays "se fracture" sur la transition écologique. "Une partie, notamment les plus jeunes, pense qu'on ne va pas assez vite. Une autre partie trouve qu'on va peut-être trop vite ou en tout cas qu'ils ne sont pas assez accompagnés." Son ambition est donc de "réconcilier les Français avec une méthode qui s'appelle la planification, pour que nous puissions dire à chacun à quel rythme nous allons pour tenir des objectifs et que, par des outils très concrets, l'ensemble du pays puisse se réunir sur ce combat."

Malgré ce discours, les ONG et associations s'inquiètent des choix que prendra la ministre, au regard de son vote en 2018 contre un amendement visant à interdire le glyphosate. "Je ne regrette pas une chose, c'est d'avoir considéré que ce sujet est européen. Oui, en tant que député, j'avais fait un choix, tout à fait assumé : que nous ne pouvons pas faire cavalier seul pour n'importe quel domaine que ce soit, sinon ce sont nos économies, nos agriculteurs que nous laissons dans la panade." La ministre l'explique : "C'est précisément la méthode que nous voulons pousser : on agit en européen, on agit pour ne laisser personne sans solution, on cherche des alternatives, on investit."