Alain Fischer, pédiatre, professeur d'immunologie et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, est l'invité du Grand entretien.

Alain Fischer © AFP / Joël Saget

Alors que 40,2 millions de personnes sont primo-vaccinées en France et que le gouvernement vise l'objectif de 50 millions de personnes vaccinées avant la fin du mois d'août, Alain Fischer rappelle l'urgence de la situation : dans cette quatrième vague de l'épidémie qui s'annonce, "le variant Delta double le taux d'incidence chaque semaine en France". Selon lui, "il y a un engagement exceptionnel des professionnels de santé, il faut juste convaincre les hésitants de rejoindre le groupe des vaccinés".

Il s'agit maintenant, avec l'aide des médecins de ville, de s'atteler à la situation des 5 millions de personnes à risque pas encore vaccinées, "des personnes âgées ou en situation de précarité. Il faut multiplier les actions aller vers ces personnes qui ne sont pas particulièrement en opposition, mais plus à distance de notre système." Face à ceux qui hésitent encore, et qui sont, selon lui, la majeure partie de ceux qu'il reste à convaincre, "Il ne faut pas [les] stigmatiser (...) Expliquer que cette vaccination est indispensable, sinon il y aura un désordre dans le système hospitalier qui va toucher toute la population, personne ne veut revivre ça".

La vaccination, "un bien public"

Face aux relais de la propagande anti-vaccins, il se dit "assez choqué de l'attitude d'une toute petite minorité qui vient du milieu médical et scientifique, qui a dévoyé le discours scientifique et qui propage des fausses nouvelles" sur la vaccination, explique Alain Fischer. Il a toutefois pris soin de faire la distinction entre cette "petite minorité" et "les gens qui entendent malheureusement des fausses nouvelles et qu'il faut rassurer, à qui il faut expliquer que cette vaccination est indispensable et efficace".

"Une des fausses nouvelles qui circulent actuellement, contre lesquelles je m'insurge violemment -sur le plan verbal-, c'est le fait de dire aux femmes enceintes 'ne vous vaccinez pas, sinon vous allez avoir une fausse couche, vous allez avoir telle ou telle complication' alors que c'est juste l'inverse", affirme-t-il. "On sait qu'il faut que les femmes enceintes se vaccinent", a-t-il indiqué. Elles "peuvent se vacciner dès le premier trimestre" et sont ainsi "protégées contre des accidents liés au Covid-19 et ça protège leur bébé".

"Je m'insurge aussi contre le fait que certains hommes politiques, aux extrêmes, instrumentalisent la vaccination pour un combat politique", a ajouté le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

La démocratie, c'est évidemment critiquer, s'opposer à chaque fois que nécessaire, mais pas sur la vaccination.

"Là, on est hors sujet. La vaccination, c'est un bien public. Défendre le fait de ne pas se vacciner au nom de la liberté, c'est un contresens complet. La liberté, c'est le respect des autres. C'est un devoir civique de se vacciner", a-t-il insisté.

Et pour ceux qui estime qu'il est préférable d'attendre un vaccin de fabrication française : "Considérer qu'il faille attendre le vaccin Sanofi (prévu à la fin de l'année) est une erreur complète. Entre temps, le virus, lui, n'attend pas".

"Il n'y a aucune raison de penser qu'un vaccin, parce qu'il est français, serait meilleur. Il y a beaucoup plus de médicaments et de vaccins qui viennent de l'étranger, qui sont sûrs, et sont passés par une évaluation rigoureuse", rappelle encore le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.