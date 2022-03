Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate PS à l'élection présidentielle, est l'invitée du Grand entretien de 8h20.

Anne Hidalgo © AFP / JOEL SAGET

Anne Hidalgo candidate PS à la présidentielle se dit sur France Inter mardi "scandalisée" par cette campagne "où le bruit et la fureur" règnent. "Ce type de petites phrases va occuper plus d'espace", ajoute-t-elle faisant allusion aux partisans d'Eric Zemmour qui ont scandé "Macron assassin" lors du meeting du candidat Reconquête! au Trocadéro ce dimanche.

Maintenir les sanctions économiques contre la Russie

"Vladimir Poutine est un dictateur, il veut empêcher un peuple de vivre librement et par ailleurs il menace l’Europe, il menace les démocraties" estime Anne Hidalgo. Aux grandes entreprises françaises qui ne quittent pas la Russie, malgré le conflit avec l’Ukraine, comme Leroy Merlin ou Auchan, "il y a une seule position qui vaille, il faut partir. C’est un sujet de démocratie et de menaces sur nos démocraties." Pour arrêter cette guerre, "il faut étouffer économiquement" la Russie affirme Anne Hidalgo.

Une retraite à 62 ans

"Il y a une réforme injuste portée par Emmanuel Macron qui veut la repousser à 65 ans" regrette la candidate socialiste. "Pour moi, c’est 62 ans, pas un an de plus. Mais je fais une réforme. Je réintroduis ce que l’on appelle les critères de pénibilité". Des salariés pourront prendre leur retraite "avant 60 ans pour les métiers pénibles, et 62 ans pour tous les autres" assure Anne Hidalgo.

Au peuple de gauche tenté par un vote Macron, nous ne pouvons pas laisser démanteler ce pan essentiel de notre République et de notre protection sociale. La retraite à 65 ans c’est cette façon qu’à Emmanuel Macron de ne pas voir la vie réelle des Français.

Baisse de la TVA sur les billets de train

Pour les législatives, Anne Hidalgo "souhaite véritablement qu’il y ait une alliance le plus large possible, de celles et ceux qui veulent gouverner ensemble."

Si elle élu, Anne Hidalgo souhaite encourager tous les maires et président d’agglomération "à rendre les transports en communs gratuits, car c’est une façon d’accompagner nos concitoyens vers cette mobilité qui est moins polluante". Elle souhaite aussi une baisse de la TVA sur les billets de train, elle augmentera également la place du ferroviaire, des trains*, "partout en France car on a fermé beaucoup de petites lignes"*.